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آل الشيخ: عوائد موسم الرياض حتى الآن 550 مليون ريال

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رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه السعودية، المستشار تركي آل الشيخ

آل الشيخ: عوائد موسم الرياض حتى الآن 550 مليون ريال

تواجد نجم هندي غنائي شهير خلال الموسم، كما ستقام أكثر من 8 ليال شعرية ومحاورات في منطقة اسمها "خلوها"

العربية.نت - مريم الجابر

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كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية تركي آل الشيخ، في تدوينات صوتية على "تويتر" أن حجم الأنفاق لموسم الرياض هذا العام بلغ 3 مليارات ريال، فيما وصلت العائدات حتى اللحظة وبعد 10 أيام إلى 550 مليون ريال، مؤكداً وجود الكثير من المفاجآت القادمة، مثل مشاركة مغني هندي شهير .

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كما أشار إلى إقامة أكثر من 8 ليال شعرية وحوارات في منطقة اسمها "خلوها"، فضلا عن ليال شعرية بالبوليفارد، و 10 معارض متتالية للألعاب الالكترونية.

فعاليات لأول مرة

كما عدد الكثير من الفعاليات العالمية التي ستحضر لأول مرة إلى السعودية، مثل عرض الخداع البصري الذي سيقدمه أفضل محترف في العالم.

أما في ما يتعلق بالمسرح، فلفت إلى إقامة مسرحية عربية كل يوم على المسارح الـ9 في البوليفارد، بينها 3إلى 4 مسرحيات سعودية، مضيفا أن أسعار التذاكر مرضية وغير مرتفعة. وتابع قائلا "ليس بالضرورة أن تذهب بأبنائك إلى ونتر لاند يومياً، يكفيهم مرتين في الموسم، فالموضوع ترفيه وليس ضرورة..".

فيما كشف أن أساور خاصة تشمل مزايا متنوعة ستقدم إلى "أبطال الأمن والصحة وأبناء الشهداء" .

إلى ذلك، وعد بمحاربة السوق السوداء للتذاكر قدر الإمكان، لافتا إلى احتمال عدم القضاء عليها بشكل كامل، لأنها مشكلة عالمية.

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