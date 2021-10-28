سيول وأمطار تفاجئ الطائف.. ومديرية الدفاع تنبه!

هطلت أمطار غزيرة على مدينة الطائف السعودية، اليوم الخميس، شملت أحياء معشي، ومسرة، والخالدية وطريق الهدا.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، السيول وهي تغطي المنطقة الصناعية في المدينة.

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في المقابل، نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار رعدية ممطرة على محافظة الطائف، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وانعدام في الرؤية، تستمر حتى المساء، وفق ما نقلته وكالة "واس".

شاهد🔴#الطايف_الان سيول تحديدا الصناعية

الخميس ٢٢ ربيع أول ١٤٤٣

المصدر: @ClimatJazeera pic.twitter.com/lnENKPgzT3 — طقس العرب - السعودية (@ArabiaWeatherSA) October 28, 2021

كما دعت مديرية الدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع الإرشادات والتعليمات في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.