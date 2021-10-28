ظهر بفيديو يضرب فتاة في الشارع.. شرطة تبوك تتحرك

عقب تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق قيام شاب بضرب فتاة في أحد المرافق العامة ليلا، في مدينة تبوك السعودية، تمكنت قوات الشرطة من القبض عليه.

شرطة منطقة تبوك : القبض على شخص ظهر في مقطع فيديو يعتدي بالضرب على فتاة في أحد المرافق العامة بتبوك pic.twitter.com/cwz4tlLsNj — الأمن العام (@security_gov) October 27, 2021

وأعلن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك العقيد خالد الغبان، بأن "المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على النفس وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهات المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هوية الشخص الذي ظهر في مقطع فيديو متداول يعتدي بالضرب على فتاة في أحد المرافق العامة بمدينة تبوك والقبض عليه".

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كما أضاف أنه جرى اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحق المتهم، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

وكان مقطع فيديو يظهر الشاب يضرب فتاة في شارع عام ليلا انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل. فيما تدخل عدد من الشبان محاولين الإمساك به، ومنعه من متابعة اعتدائه.