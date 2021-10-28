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السعودية.. انطلاق مزاد الإبل الأكبر في الخليج

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مزاد الإبل في حفر الباطن ....

السعودية.. انطلاق مزاد الإبل الأكبر في الخليج

يشتمل المهرجان على أنشطة تجارية وترفيهية ومسابقات خاصة بالإبل على مدى 15يوماً

الرياض - العربية.نت

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أطلقت اللجنة الاقتصادية في نادي الإبل السعودي، مزاد الإبل الأكبر على مستوى السعودية والخليج العربي بمساحة تزيد عن ستة ملايين متر مربع في محافظة حفر الباطن أمس.

إلى هذا، أعطى رئيس اللجنة الاقتصادية في نادي الإبل الأمير عبد الرحمن بن خالد بن مساعد، شارة البدء للمزاد بحضور محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد، ومدير نادي الإبل المهندس بندر القحطاني وجمع كبير من الملاّك والمسؤولين والجمهور.

مزاد الإبل في حفر الباطن
مزاد الإبل في حفر الباطن

وتضمن اليوم الأوّل عرضاً لنوادر الإبل بكافة ألوانها، أعقبته إقامة مزاد خاص للنخبة. وكان الحفل الافتتاحي مشوّقاً على مستوى الحدث تخللته قصيدة شعرية وعرض عن علاقة الإبل بالمناخ، ومسرحية ذات مضمون تحذيري من ممارسة العبث الخطيرة على الجِمال.

مزاد الإبل في حفر الباطن .
مزاد الإبل في حفر الباطن .

ويشتمل المهرجان على أنشطة تجارية وترفيهية ومسابقات خاصة بالإبل على مدى خمسة عشر يوماً. وفتح المهرجان المصاحب للمزاد حراكاً اقتصادياً طال الأسواق الشعبية والأسر المنتجة والحرف اليدوية، واستقطب أسماء عالمية في المطاعم والمقاهي والمخبوزات. ويأتي مزاد حفر الباطن في موسمه الثاني ليصب فيما تعمل اللجنة الاقتصادية في نادي الإبل عليه من توفير أرضية للمستثمرين والكيانات التجارية للدخول في واقع اقتصاديات الإبل مع توفير كامل المعلومات وأبواب الاستثمار والمتاجرة، وتمكّن اللجنة التي يرأسها الأمير عبد الرحمن بن خالد بن مساعد المتعاملين مع حركة البيع والشراء في الإبل خارطة كاملة قبل اتخاذ أي توجه استثماري أو شرائي عبر سلسلة من التشريعات والإجراءات التي تكفل شفافية العملية التجارية ووضوحها.

مزاد الإبل في حفر الباطن
مزاد الإبل في حفر الباطن
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