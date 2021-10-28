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فرقة الموسيقى لدار الأوبرا المصرية تشارك في موسم الرياض

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فرقة الموسيقى لدار الأوبرا المصرية تشارك في موسم الرياض

الحفلان يأتيان ضمن خطط تعزيز التواصل الثقافي والفني بين البلدين الشقيقين "السعودية و مصر"

العربية.نت - نادية الفواز

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كشفت وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبد الدايم، عن إيفاد فرقة الموسيقى العربية التابعة لدار الأوبرا المصرية إلى السعودية لتمثيل مصر في موسم الرياض 2021، ومن المخطط مشاركة الفرقة بحفلين يقامان على مسرح محمد عبده يومي 29 – 30 أكتوبر الجاري، بقيادة المايسترو حازم القصبجي، ويحييهما نجوم الأوبرا للموسيقي العربية، مي فاروق وإيمان عبد الغني وأحمد عفت.

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وأكدت عبد الدايم على أهمية تعدد أوجه التعاون بين مصر والسعودية، وأن الحفلين يأتيان ضمن خطط تعزيز التواصل الثقافي والفني بين البلدين الشقيقين والتي تشهد طفرة غير مسبوقة.

كما أشارت إلى أن الفعاليات الإبداعية بين الدولتين أصبحت حاضرة بقوة في المشهد الثقافي العربي، مؤكدة أن السعودية تشهد حالياً ميلاد واقع حضاري يثمن قيمة ومكانة القوى الناعمة في صنع مستقبل أكثر إشراقاً، وأشادت بقدرة الأشقاء على تنظيم كبرى المناسبات الفنية والثقافية على نحو يؤكد مكانتها الإقليمية والدولية.

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