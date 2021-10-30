جمهوره ينتظره.. الفنان خالد عبد الرحمن في موسم الرياض

ينتظر جمهور "مخاوي الليل" الفنان خالد عبد الرحمن حضوره في حفلات موسم الرياض القادمة، من خلال فعالية "ليلة خالد عبد الرحمن".

جاء ذلك بعد أن توجه رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، بتغريدة على حسابه في"تويتر" قبل يومين إلى خالد عبد الرحمن قائلاً: "إذا ما كانت لك ليلة، من يكون له ليلة يا أبو نايف؟".

اذا ما كانت لك ليله من يكون له ليله يا ابونايف؟🇸🇦❤️❤️❤️ بنرتب شي يليق فيك في شتاء ان شاءالله🔥 — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 28, 2021

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ويجري العمل على التنسيقات لتنفيذ ليلة طربية تليق بمسيرة الفنان خالد عبد الرحمن، التي امتدت لأكثر من 30 عاماً.

تاريخ حافل

يشار إلى أن التاريخ الفني لخالد عبد الرحمن يسطر بأعمال تفوق الـ200، ما بين أغنيات شعبية وفلكلورية، وقصائد وأغنيات طويلة، وأغاني اللغة العربية الفصحى. كما أدى أغنيات إماراتية، وقدم أعمالاً وطنية واجتماعية منها "مسلم عربي سعودي، رافع الراية، عسى عزّه يدوم، رسالة إلى معاق".

كذلك طرح رسمياً أكثر من 30 ألبوماً غنائياً، وأقام الكثير من الحفلات منها حفل موسيقي في العاصمة البريطانية لندن عام 1995.

كما لا ينسى الجمهور أول ألبوم قدمه والذي حمل عنوان "صارحيني". ومع أول دخوله للوسط الفني، لم ينتظر سنوات للبروز كغيره، بل استطاع من أول ألبوم أن يسجل حضورا لافتا في الوسط الفني.

وخالد عبد الرحمن هو صاحب أغنية "آهات"، التي كتبها الأمير عبد العزيز بن سعود "السامر"، وقد تم بيع مليون نسخة منها.