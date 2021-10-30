هذا ما كشفه محمد هنيدي" عن عرضه المسرحي في الرياض

كشف الممثل المصري محمد هنيدي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد مساء الجمعة في الرياض، تفاصيل التحضيرات لمسرحية "سلام مربع" التي ستقام يوم الاثنين المقبل 1 نوفمبر، وتستمر 5 أيام على خشبة مسرح "بكر الشدي" في منطقة "بوليفارد رياض ستي".

وفي بداية المؤتمر، أشار هنيدي إلى دعم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ واهتمامه بجميع أنواع الفنون في الموسم، ولا سيما حضوره بروفات ليلة أمس.

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وقال هنيدي: "زيارة تركي آل الشيخ إلى بروفات المسرحية، تعني لنا الكثير ودعم معنوي لتقديم كل ما لدينا بالمسرحية، فهو يقدم مجهودًا ملموسًا في الواقع في مدة زمنية قياسية، ولديه فريق عظيم في صناعة الترفيه في السعودية".

استعدادات العرض المسرحي

وأكد هندي، أن الاستعداد للمسرحية بدأ قبل ثلاثة أشهر، وهي من بطولة، محمد هنيدي، أيتن عامر، محمد ثروت، محمد محمود، ميرنا نور الدين، الذين حضروا المؤتمر الصحفي.

وحول قصة المسرحية ذكر هنيدي، أن نص المسرحية مميز يرضي كافة شرائح المجتمع الذين سيستمتعون بالعرض الشيق، فنحن نحمل محبة كبيرة للجمهور السعودي، وفق تعبيره.

فيما عبرت الممثلة أيتن عامر، التي تشارك في بطولة المسرحية، عن شغفها بتقديم عمل مسرحي متكامل ينال رضى الجمهور السعودي، وستقدم كل ما لديها في المسرحية المنتظرة، وقالت: "الجمهور السعودي ذواق ومهتم بالمسرح بشكل كبير".

قصة المسرحية

يذكر أن مسرحية "سلام مربع" من تأليف وإخراج خالد جلال، وتدور فكرتها حول قصة المغني "سيّد" وصراعه مع المجتمع في سبيل الحصول على الشهرة لكسب الأموال والزواج ممن يحب، وتعكس المسرحية واقعاً اجتماعياً تتضمنه العديد من اللفتات الكوميدية التي اعتاد عليها الجمهور خلال حضور أعمال من بطولة هنيدي.



