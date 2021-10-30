.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

هذا ما كشفه محمد هنيدي" عن عرضه المسرحي في الرياض

  • الخط
هنيدي خلال المؤتمر الصحفي - تصوير وائل الحكمي
هنيدي خلال المؤتمر الصحفي - تصوير وائل الحكمي

هذا ما كشفه محمد هنيدي" عن عرضه المسرحي في الرياض

هنيدي: زيارة تركي آل الشيخ إلى بروفات المسرحية تعني لنا الكثير

العربية.نت - عماد الحكمي

نشر في: آخر تحديث:

كشف الممثل المصري محمد هنيدي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد مساء الجمعة في الرياض، تفاصيل التحضيرات لمسرحية "سلام مربع" التي ستقام يوم الاثنين المقبل 1 نوفمبر، وتستمر 5 أيام على خشبة مسرح "بكر الشدي" في منطقة "بوليفارد رياض ستي".

وفي بداية المؤتمر، أشار هنيدي إلى دعم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ واهتمامه بجميع أنواع الفنون في الموسم، ولا سيما حضوره بروفات ليلة أمس.

وقال هنيدي: "زيارة تركي آل الشيخ إلى بروفات المسرحية، تعني لنا الكثير ودعم معنوي لتقديم كل ما لدينا بالمسرحية، فهو يقدم مجهودًا ملموسًا في الواقع في مدة زمنية قياسية، ولديه فريق عظيم في صناعة الترفيه في السعودية".

طاقم مسرحية سلام مربع
طاقم مسرحية سلام مربع

استعدادات العرض المسرحي

وأكد هندي، أن الاستعداد للمسرحية بدأ قبل ثلاثة أشهر، وهي من بطولة، محمد هنيدي، أيتن عامر، محمد ثروت، محمد محمود، ميرنا نور الدين، الذين حضروا المؤتمر الصحفي.

وحول قصة المسرحية ذكر هنيدي، أن نص المسرحية مميز يرضي كافة شرائح المجتمع الذين سيستمتعون بالعرض الشيق، فنحن نحمل محبة كبيرة للجمهور السعودي، وفق تعبيره.

فيما عبرت الممثلة أيتن عامر، التي تشارك في بطولة المسرحية، عن شغفها بتقديم عمل مسرحي متكامل ينال رضى الجمهور السعودي، وستقدم كل ما لديها في المسرحية المنتظرة، وقالت: "الجمهور السعودي ذواق ومهتم بالمسرح بشكل كبير".

خلال المرتمر الصحفي
خلال المرتمر الصحفي

قصة المسرحية

يذكر أن مسرحية "سلام مربع" من تأليف وإخراج خالد جلال، وتدور فكرتها حول قصة المغني "سيّد" وصراعه مع المجتمع في سبيل الحصول على الشهرة لكسب الأموال والزواج ممن يحب، وتعكس المسرحية واقعاً اجتماعياً تتضمنه العديد من اللفتات الكوميدية التي اعتاد عليها الجمهور خلال حضور أعمال من بطولة هنيدي.

المؤتمر الصحفي لمسرحية سلام مربع
المؤتمر الصحفي لمسرحية سلام مربع
تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
أفضل 6 أطعمة لحماية عينيك وتقوية بصرك أفضل 6 أطعمة لحماية عينيك وتقوية بصرك
مفاجأة صادمة يكشفها طبيب: مارادونا مدفون بدون قلبه! مفاجأة صادمة يكشفها طبيب: مارادونا مدفون بدون قلبه!
الأكثر قراءة
إندونيسيا.. القبض على سعودي متهم بقتل زوجته بمادة حارقة إندونيسيا.. القبض على سعودي متهم بقتل زوجته بمادة حارقة
برد وثلوج.. فيديوهات رائعة من القريات في السعودية برد وثلوج.. فيديوهات رائعة من القريات في السعودية
جدل واسع بعد استقبال جدل واسع بعد استقبال "أم عايض" لوزير الموارد السعودي
شاهد.. موقف بين وزير التعليم وطفلة سعودية يشعل التواصل شاهد.. موقف بين وزير التعليم وطفلة سعودية يشعل التواصل
السعودية.. هذه تفاصيل أطول حلبة شوارع في العالم السعودية.. هذه تفاصيل أطول حلبة شوارع في العالم
مؤسسة التدريب السعودية توضح: ألغينا دورة عن الزوجة الثانية! مؤسسة التدريب السعودية توضح: ألغينا دورة عن الزوجة الثانية!
قبل أن تذهب
12 مرشحا للرئاسة الليبية من الشرق.. وإعلان القوائم الأولية الأربعاء
12 مرشحا للرئاسة الليبية من الشرق.. وإعلان القوائم الأولية الأربعاء
اكتشف المزيد