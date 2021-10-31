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السعودية تدين التفجير الإرهابي في عدن

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السعودية تدين التفجير الإرهابي في عدن

الرياض: قوى الشر تقف وراء تفجير المطار وتستهدف الشعب اليمني بأكمله

دبي - العربية.نت

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أدانت وزارة الخارجية السعودية بأشد وأقسى العبارات، التفجير الإرهابي الذي استهدف بوابة مطار عدن الدولي وأدى إلى مقتل وجرح العشرات.

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وأكدت الوزارة في بيان، السبت، أن هذا العمل الإرهابي الذي تقف خلفه قوى الشر ليس موجّهاً ضد الحكومة اليمنية الشرعية فحسب، بل للشعب اليمني الشقيق بكامل أطيافه ومكوناته السياسية الذي ينشد الأمن والسلام والاستقرار والازدهار في الوقت الذي تقف قوى الظلام في طريق تحقيقه لتطلعاته.

إلى ذلك، عبرت عن تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب اليمن واليمنيين كما كانت منذ اليوم الأول، داعية كافة الأطراف لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض لتوحيد الصف ومواجهة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار واستعادة دولتهم.

سيارة ملغومة

يشار إلى أن انفجاراً وقع، السبت، قرب مدخل المطار الدولي في عدن بجنوب اليمن، حيث انفجرت سيارة ملغومة عند المدخل الخارجي مستهدفة نقطة تفتيش أمنية قرب فندق.

وأفاد مسؤول أمني حكومي رفيع وكالة فرانس برس بسقوط 12 قتيلاً في الانفجار، جميعهم مدنيون، مضيفاً أن هناك أشخاصاً أصيبوا، بعضهم في حالة "حرجة".

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