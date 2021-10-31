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الملك سلمان يشكر أمير الكويت على إجراءات بلاده التي تعكس تضامن دول الخليج

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خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
السعودية

الملك سلمان يشكر أمير الكويت على إجراءات بلاده التي تعكس تضامن دول الخليج

أعرب خادم الحرمين الشريفين، خلال الاتصال عن تقديره لما قامت به دولة الكويت من إجراءات تجاه التصريح الذي أدلى به وزير الإعلام اللبناني، وبما يعكس تضامن دول مجلس التعاون الخليجي

العربية.نت، واس

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أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين، خلال الاتصال عن تقديره لما قامت به دولة الكويت من إجراءات تجاه التصريح الذي أدلى به وزير الإعلام اللبناني، وبما يعكس تضامن دول مجلس التعاون الخليجي.

بدوره، عد أمير دولة الكويت ما اتخذته بلاده من إجراءات تؤكد وحدة دول مجلس التعاون الخليجي، وعمق الأخوة بين شعوبه كافة.

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