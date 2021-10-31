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الملك سلمان يشكر ملك البحرين على ما قاموا به من إجراءات تضامناً مع السعودية

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الملك سلمان بن عبدالعزيز
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
السعودية

الملك سلمان يشكر ملك البحرين على ما قاموا به من إجراءات تضامناً مع السعودية

جدد ملك مملكة البحرين، تأكيده عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، وتماسك دول مجلس التعاون الخليجي

العربية.نت، واس

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أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتصالاً هاتفياً، اليوم، بجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة.

وعبر خادم الحرمين الشريفين، خلال الاتصال عن شكره لملك البحرين، نظير ما قامت به البحرين من إجراءات تجاه تصريح وزير الإعلام اللبناني، وبما يجسد تضامن المملكة والبحرين، ويعكس وحدة دول مجلس التعاون الخليجي.

من جهته، جدد ملك مملكة البحرين، تأكيده عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، وتماسك دول مجلس التعاون الخليجي.

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