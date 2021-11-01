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الخطوط السعودية تكشف حقيقة حادثة طائرتها بمطار القاهرة

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الخطوط السعودية تكشف حقيقة حادثة طائرتها بمطار القاهرة

أكملت الطائرة رحلتها متجهة إلى الرياض وحين وصولها تم إجراء الفحص الفني مرة أخرى

العربية.نت - نادية الفواز

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نفى مدير شؤون التواصل والاتصال المؤسسي بالخطوط الجوية العربية السعودية، المهندس عبدالله الشهراني لـ"العربية.نت"، ما تداولته وسائل إعلام عن وجود تلفيات في جناح طائرة الخطوط السعودية حين تواجدها في مطار القاهرة، مؤكدا سلامة الطائرة، ومواصلتها الإقلاع بعد إجراء الفحص عليها.

وفي التفاصيل قال: أثناء وجود طائرة الخطوط السعودية الرحلة رقم SV312 بتاريخ 31 أكتوبر في ممر الطائرات، استعدادا للإقلاع من مطار القاهرة، وحين دفعها إلى الخلف باستخدام المعدات الأرضية، حصل احتكاك طفيف في جناح الطائرة بإحدى كاميرات مراقبة المطار الموجودة في ممر الطائرات. وبعد إجراء الفحص الفني للطائرة والتأكد من سلامتها، أكملت الطائرة رحلتها متجهة إلى الرياض، وحين وصولها تم إجراء الفحص الفني مرة أخرى والتأكد من سلامتها، وأكملت جدول رحلاتها حسب المقرر لها.

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هذا، وتداول أشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن تعرض طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية للاصطدام أثناء تواجدها على ممر الإقلاع بمطار القاهرة الدولي، وذلك عند إجراء الاستعدادات الخاصة بالإقلاع، حيث اصطدمت الطائرة بأحد أوناش الخدمات الأرضية المتواجدة على أرض المهبط، ما أحدث تلفيات بجناح الطائرة ووحدات الإضاءة، واستدعى الأمر إلغاء الرحلة ودخول الطائرة إلى الصيانة لإصلاحها، وتم فتح التحقيقات لمعرفة أسباب الاصطدام.

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