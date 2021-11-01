تفاصيل العثور على آثار مدافن في "البرك" بعسير

نشر المصور السعودي، فارس طيران، صوراً لمواقع لم تكتشف بعد، في محافظة البرك بمنطقة عسير، وتعتبر هذه المنطقة غنية بالنقوش والآثار، وأظهرت الصور المنطقة مليئة بالتكوينات الصخرية، وقد تكون مدافن لأمم ماضية.

وقال المصور فارس للعربية.نت: "إن هذه الأشكال الهندسية الغريبة، لا نعرف لها مسمى، ولا كيف بُنيت، وما هي أسباب تكوينها؟ وإلى أي العصور تعود؟ فهناك من قال إنها مدافن، وذهب آخرون بأنها مذيلات، والغير قال إنها آثار مساكن، وقيل إنها تعود إلى العصر الحجري، وهي تحتاج إلى دراسة من أهل الاختصاص لمعرفة تكونها".

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اكتشاف الموقع

وأضاف: "لم أكن أعرف أنها تتواجد في محافظة البرك التابعة لمنطقة عسير، غير أن الدليل والمستكشف حسن المنحجي الهلالي، هو من أخبرني عنها وأوصلني إليها، وهو شخص مستكشف لأماكن كثيرة مثل النقوش التي يعود عمرها إلى الثمودي والمقابر القديمة من مئات السنين، ويطلق عليها (كرس)، والتي تكون مبنية بالحجارة".

وواصل الحديث: "أخبرني الأخ حسن أن محافظة البرك تاريخ قديم جداً، وهي غنية بالآثار والنقوش والقبور، ناهيك عن موقعها السياحي والمهم، نظير وقوعها على ساحل البحر الأحمر".

المدافن الأثرية

الجدير بالذكر أن صور المدافن تقع بالقرب من البحر الأحمر في محافظة ‫البرك‬ التابعة لمنطقة ‫عسير‬ وهذا العدد من المدافن التي لم يخضع لدراسة حقيقية، في حين ذكر "عيد اليحيى" الباحث الأنثروبولوجي في تاريخ الجزيرة العربية، أنها تعود للعصر الحجري الحديث أو العصر البرنزي قبل خمسة آلاف سنة، وقد تكون أقدم.