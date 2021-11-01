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ستبهر العالم.. عرض مسرحية "عبدالحليم حافظ" في الرياض

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عبدالحليم حافظ

ستبهر العالم.. عرض مسرحية "عبدالحليم حافظ" في الرياض

العرض المسرحي تم تصميمه في لندن بإشراف خبراء بريطانيين وعرب، ومن إخراج خيري بشارة

العربية.نت - عماد الحكمي

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يفتتح رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ في بوليفارد الرياض اليوم، العرض الأول لمسرحية "حبيبتي من تكون؟" للفنان الراحل عبدالحليم حافظ، وتعرض في الساعة الثامنة مساءً، ولمدة ثلاث ساعات، وتدور أحداث المسرحية حول سيرة العندليب وقصة بحثه عن حبيبته.

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العرض المسرحي تم تصميمه في لندن بإشراف خبراء بريطانيين وعرب، ومن إخراج خيري بشارة، ومن بطولة ممثلين وممثلات من مصر، ويضم المسرح الذي يتسع لمئة شخص قاعة تحتوي مقتنيات خاصة ونادرة بالعندليب الأسمر وتعرض لأول مرة، بالإضافة إلى مطعم ومقهى يحتوي على صور نادرة لعبد الحليم حافظ.

من جانبه، أكد رئيس هيئة الترفيه أن العرض المسرحي سيبهر العالم "ولن يقل العرض عن أي مسرحية تقام في برودواي أو أي عرض عالمي، وسأفتتح العرض اليوم بوجود عائلة الفنان الراحل التي أسعد بتواجدها.. أدعوكم لزيارة موسم الرياض والاستمتاع به".

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