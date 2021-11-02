السعودية: إحباط تهريب 1.7 مليون قرص إمفيتامين

أحبطت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في السعودية، محاولة تهريب أكثر من مليون وسبعمئة قرص إمفيتامين في ميناء جدة.

وقال المتحدث باسم المديرية العامة لمكافحة المخدرات، الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات التي تستهدف أمن السعودية وشبابها بالمخدرات، أسفرت عن إحباط المخطط لتهريب (1,785,000) قرص إمفيتامين داخل حاوية بهارات وبقوليات عبر ميناء جدة الإسلامي.

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كما، أضاف أنه بالتعاون مع الجهاز النظير بدولة الكويت، والتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، تم القبض على مستقبليها بمحافظة جدة، وهما مواطن ومقيم من الجنسية السورية.

وأكد الرائد النجيدي، إيقافهما وأنه اتُّخِذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى النيابة العامة..