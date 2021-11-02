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التحالف: تدمير مسيّرتين حوثيتين مفخختين أطلقتا تجاه جازان

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طائرة مسيرة مفخخة (أرشيفية)

التحالف: تدمير مسيّرتين حوثيتين مفخختين أطلقتا تجاه جازان

دبي - العربية.نت

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن الثلاثاء أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتهما ميليشيات الحوثي تجاه جازان.

يذكر أن الدفاعات الجوية السعودية، كانت اعترضت ودمرت أمس الاثنين طائرة بدون طيار مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه مدينة خميس مشيط.

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انتهاكات جسيمة

وقال التحالف إن الميليشيات ترتكب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني بمحاولة استهداف المدنيين.

كما أكد التعامل مع مصادر التهديد بحزم لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية.

يشار إلى أنه منذ فترة تواصل تلك الميليشيات محاولاتها استهداف أعيان مدنية واقتصادية في المملكة، في محاولات أثارت إدانات عدة دول عربية وغربية، شددت على وقوفها إلى جانب المملكة وأمنها، شاجبة هجمات الحوثيين الإرهابية.

وتأتي تلك المحاولات الحوثية المتكررة والمتصاعدة خلال الفترة الماضية، في وقت تحاول الأمم المتحدة إرساء وقف لإطلاق النار في اليمن، من أجل إعادة إطلاق المفاوضات بغية التوصل إلى حل سلمي للنزاع المتواصل منذ سنوات.

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