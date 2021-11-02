السعودية.. أمر بالقبض على أشخاص في واقعة اعتداء بمطعم

خلال الساعات الماضية، انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية يظهر مجموعة من الشباب يعتدون بالضرب المبرح على موظفي أحد المطاعم. وقد طالب النشطاء بفرض العقوبات الصارمة على الجناة.

من جهته صرّح مصدر مسؤول في النيابة العامة بأنه بناء على ما تم رفعه من قبل مركز الرصد النيابي لمحتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي يتضمّن قيام أشخاص بالاعتداء على موظفي أحد المطاعم، فقد أصدر النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب أمراً بسرعة القبض على المذكورين استناداً للمادتين 15 و17 من نظام الإجراءات الجزائية وإحالتهم إلى النيابة العامة.

مادة اعلانية

وأكد المصدر أن النيابة العامة ستتخذ الإجراءات الجزائية بحقهم، وستطالب بحقهم بأشد العقوبات النظامية الرادعة.