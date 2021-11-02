.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

السعودية.. أمر بالقبض على أشخاص في واقعة اعتداء بمطعم

  • الخط
النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب

السعودية.. أمر بالقبض على أشخاص في واقعة اعتداء بمطعم

النيابة العامة ستتخذ الإجراءات الجزائية بحقهم وستطالب بأشد العقوبات النظامية الرادعة

الرياض - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

خلال الساعات الماضية، انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية يظهر مجموعة من الشباب يعتدون بالضرب المبرح على موظفي أحد المطاعم. وقد طالب النشطاء بفرض العقوبات الصارمة على الجناة.

فيديو صادم.. سخرية واعتداء على شاب معاق بالسعودية السعودية فيديو صادم.. سخرية واعتداء على شاب معاق بالسعودية

من جهته صرّح مصدر مسؤول في النيابة العامة بأنه بناء على ما تم رفعه من قبل مركز الرصد النيابي لمحتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي يتضمّن قيام أشخاص بالاعتداء على موظفي أحد المطاعم، فقد أصدر النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب أمراً بسرعة القبض على المذكورين استناداً للمادتين 15 و17 من نظام الإجراءات الجزائية وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وأكد المصدر أن النيابة العامة ستتخذ الإجراءات الجزائية بحقهم، وستطالب بحقهم بأشد العقوبات النظامية الرادعة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
ماتت ماتت "قهراً".. وفاة حمدة الخياطة تفجر غضباً في الأردن
الأغنى بين أصحاب 20 ثروة بالعالم يملك 335 مليار دولار الأغنى بين أصحاب 20 ثروة بالعالم يملك 335 مليار دولار
الأكثر قراءة
السعودية.. أمر بالقبض على أشخاص في واقعة اعتداء بمطعم السعودية.. أمر بالقبض على أشخاص في واقعة اعتداء بمطعم
هكذا بدأ محمد هنيدي أولى مسرحياته في موسم الرياض هكذا بدأ محمد هنيدي أولى مسرحياته في موسم الرياض
بالصور.. شاهد جزيرة جبل بالصور.. شاهد جزيرة جبل "كدمبل" كما لم ترها من قبل
السعودية: إحباط تهريب 1.7 مليون قرص إمفيتامين السعودية: إحباط تهريب 1.7 مليون قرص إمفيتامين
التعليم السعودية تكشف آلية اختبارات نهاية الفصل الحالي التعليم السعودية تكشف آلية اختبارات نهاية الفصل الحالي
التحالف: تدمير مسيّرتين حوثيتين مفخختين أطلقتا تجاه جازان التحالف: تدمير مسيّرتين حوثيتين مفخختين أطلقتا تجاه جازان
قبل أن تذهب
هل تحدد انتخابات حاكم ولاية فرجينيا مصير بايدن؟
هل تحدد انتخابات حاكم ولاية فرجينيا مصير بايدن؟
اكتشف المزيد