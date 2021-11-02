بالصور.. شاهد جزيرة جبل "كدمبل" كما لم ترها من قبل

تعتبر جزيرة جبل "كدمبل" على ساحل منطقة عسير، مقصداً للسياح ووجهة يومية للصيادين لتنوع الحياة البحرية حولها.

وتحيط بالجبل الشامخ الذي يتوسط الجزيرة البالغة مساحتها ثلاثة كيلومترات مربعة، تكوينات صخرية وأشجار مترامية.

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صور توثق جمال المكان

فقد وثق المصور فايع الألمعي، في مجموعة صور مكامن الجمال التي تحتضنها منطقة عسير.

وقال الألمعي في حوار لـ"العربية.نت" إن "عسير تتميز بطبيعة جميلة، فيجد المصور فيها ضالته المنشودة.

وأضاف أن المناظر في جزيرة كدنمبل تفوق الوصف لوجود الطيور المهاجرة مثل الفلامنغو، إضافة إلى منظر الجبل وهو يعانق المياه التي تحف به من كل جهة.

إلى ذلك، أكد في حديثه، أن الجزيرة التي تقع قبالة سواحل عسير، واحدة من أجمل الجزر الطبيعية البكر، التي تنتظر مستقبلاً سياحياً واعداً، في ظل النهضة السياحية الشاملة، التي تشهدها مناطق السعودية في الآونة الأخيرة.

موقع جغرافي مميز

وأوضح أن الجزير بحكم موقعها المميز في البحر الأحمر، وفي طريق العابرين قديماً من القرن الإفريقي واليمن في اتجاه الشمال أو العكس، عثر فيها على آثار إسلامية قديمة، وتم تسجيلها ضمن سجل الآثار الوطنية.

يذكر أن جزيرة "كدمبل" تُعد جبلاً بركانياً عالياً بارتفاع شاهق وسط البحر، مع وجود رمال في أحد جهاته، والجبل مجهز بمدرج للصعود.

وتتواجد على جوانب الجبل، بقايا صخور تآكلت بسبب التعرية، وكوّنت تشكيلا صخريا بديعا. ولأنها جزيرة جبلية، فهي تفتقر للغطاء النباتي، أو الأشجار المعمرة، بسبب قلة المياه، وندرتها.

كذلك، توجد أسفل الجبل 11 مقبرة، ربما ترجع لبعض البحارة، الذين لقوا حتفهم بالقرب منه، وتم دفنهم.

ويجتذب الجبل محبي صيد الطيور لوجود أنواع عديدة منها مثل الصقور، فضلا عن أنواع مختلفة لطير الحمام، منها المطوق، والمشابه لحمام الحرم.