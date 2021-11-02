هكذا بدأ محمد هنيدي أولى مسرحياته في موسم الرياض

وسط حضور جماهيري كبير، بدأت أمس الاثنين، أولى الفعاليات المسرحية في موسم الرياض 2021، حيث امتلأت أرجاء المسرح بعد أن نفدت تذاكر الحضور قبل بدء المسرحية بوقت مبكر.

وعاش الجمهور وقتاً ممتعاً في مشاهدة مسرحية "سلام مربع" التي يستمر عرضها 5 أيام متتالية على مسرح بكر الشدي في منطقة "رياض بوليفارد سيتي" من الساعة الـ 9:00 مساءً حتى الـ 12:00 منتصف الليل، بحضور يومي يصل إلى ألف زائر.

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الكوميدية الترفيهية

وتعد المسرحية، التي يؤدي بطولتها الممثل المصري محمد هنيدي، واحدة من الفعاليات الكوميدية الترفيهية لموسم الرياض هذا العام.

كذلك، تعتبر المسرحية اجتماعية مليئة بالمواقف المضحكة، وتدور قصتها حول المغني "سيد" وصراعه مع المجتمع في محاولته بلوغ الشهرة وكسب الأموال للزواج من حبيبته.

ويؤدي المسرحية إلى جانب هنيدي عدد من الفنانين، هم: أيتن عامر، محمد ثروت، ميرنا نور الدين، محمد محمود، وهي من تأليف وإخراج خالد جلال.

افتتاح "بوليفارد رياض سيتي"

وكان الإعداد للمسرحية بدأ قبل 3 أشهر من بداية فعاليات موسم الرياض 2021، واستمر إلى قُبيل موعدها، حيث أُقيم عدد من البروفات في العاصمة الرياض، لضمان الجاهزية الكاملة والإعداد الجيد قبل لقاء الجمهور الموعود بالاستمتاع بتفاصيل المسرحية، بدءاً من اليوم حتى الجمعة المقبل الموافق 5 نوفمبر الحالي.

كما، تزامن أداء المسرحية مع افتتاح منطقة "بوليفارد رياض سيتي" التي بدأ تجهيزها قبل 4 أشهر، وافتتحت اليوم أمام زوار موسم الرياض، لتشكل إضافة نوعية جديدة في مفاهيم الترفيه والتأسيس لمرحلة جديدة في البنية التحتية الترفيهية في المملكة.