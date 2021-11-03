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التعليم السعودية تكشف آلية اختبارات نهاية الفصل الحالي

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أرشيفية

التعليم السعودية تكشف آلية اختبارات نهاية الفصل الحالي

إجراء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية عن بُعد

العربية.نت - مريم الجابر

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كشفت وزارة التعليم في السعودية، الثلاثاء، عن آلية اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول 1443هـ لجميع المراحل الدراسية في التعليم الحكومي والأهلي والأجنبي، حيث تبدأ يوم الأربعاء 12 ربيع الآخر. بينما تبدأ الاختبارات الشفوية ومواد التقويم المستمر لطلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية يوم الأحد 9 ربيع الآخر 1443هـ وعلى مدى ثلاثة أيام عن بُعد، مع استبدال الاختبارات العملية بمشاريع أو بحوث أو تقارير.

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المرحلة الابتدائية

كما تقرّر إجراء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية عن بُعد؛ على أن يبدأ الاختبار الساعة الرابعة عصراً، كما تقرر اختبار طلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية حضورياً بالمدرسة؛ لمن استكملوا التحصين بجرعتين من لقاح كورونا ممن أعمارهم (12) عاماً فأكثر، مع التقيد بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والصحية التي تضمن سلامتهم، والاستفادة من كافة الفصول والمرافق، وتقسيم الطلبة لمجموعات في اليوم الواحد وفق جدول تضعه المدرسة، وكذلك إجراء الاختبارات في جلسة واحدة بحيث لا تزيد عن مادتين في اليوم الواحد.

غير محصنين

وتُجرى الاختبارات عن بُعد من خلال المنصات التعليمية لطلبة المرحلة المتوسطة والثانوية ممن لم يتمكنوا من الحصول على اللقاح؛ لأسباب صحية موثقة أو لعدم إتمامهم (12) عاماً، أمّا الطلبة الذين لم يستكملوا الجرعتين فيكون اختبارهم عن بُعد من خلال المنصات التعليمية مع حسم درجة المواظبة.

كذلك، شكّلت وزارة التعليم لجان مشرفة على الاختبارات لتنفيذ ومتابعة أعمال اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول 1443هـ، وإدخال مهارات الصفين الأول والثاني الابتدائي، ورصد الدرجات وتدقيقها لباقي الصفوف والمراحل الدراسية، بالإضافة إلى استخراج النتائج وكشوف الدرجات قبل نهاية دوام الخميس 20 ربيع الآخر المقبل، وفق آلية محددة وضعتها الوزارة.

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