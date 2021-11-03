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السعودية.. السماح بتطعيم الأطفال بفايزر من 5 إلى 11 عاماً

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لقاح فايزر

السعودية.. السماح بتطعيم الأطفال بفايزر من 5 إلى 11 عاماً

دبي - العربية.نت

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أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية، اليوم الأربعاء، موافقتها على شمول الفئة العمرية التي يسمح لها بتلقي لقاح فايزر لتشمل الفئات العمرية من 5 - 11 عامًا في المملكة. وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس).

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يشار إلى أن شركة فايزر كانت قد تقدمت بطلب الموافقة والاعتماد من قبل الهيئة، لتتمكن بعد ذلك الجهات الصحية في السعودية من استخدامه لدى الأفراد الذين تبلغ أعمارهم خمسة أعوام فما فوق.

جاء قرار موافقة الهيئة على شمول الفئات العمرية المستهدفة باللقاح استنادًا على البيانات التي قدمتها الشركة أن اللقاح استوفى المتطلبات التنظيمية الخاصة، إذ تضمنت الدراسات السريرية والتقارير العملية لتقييم فاعلية وسلامة اللقاح لهذه الفئة العمرية.

كانت الغذاء والدواء وافقت على تسجيل لقاح "فايزر" في السعودية بتاريخ 25 ربيع الآخر 1442هـ الموافق 10 ديسمبر 2020م، بعد أن تقدمت شركة "فايزر" لطلب الموافقة على تسجيله، لتتمكن بعد ذلك الجهات الصحية في المملكة من استيراد اللقاح واستخدامه.

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