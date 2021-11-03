بعد فيديو تحطيم مطعم في الرياض.. القبض على 5 متهمين

أعلنت السلطات في السعودية اليوم الأربعاء، القبض على 5 مواطنين، كانوا قد ظهروا في مقطع فيديو وهم يدمرون محتويات مطعم للوجبات السريعة ويعتدون على العاملين بالضرب المبرح، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وأشار المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، إلى أنه فور انتشار مقطع الفيديو المتداول لاعتداء مجموعة من الأشخاص على عاملين في أحد المطاعم بمركز تسوق الخاصرة في محافظة القويعية، ما نتج عنه إصابة مقيمين اثنين يعملان في المطعم، تحركت الشرطة.

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كما أضاف في بيان أن شرطة المنطقة تمكنت من تحديد هوية المتهمين الخمسة، والقبض عليهم في محافظة الخرج.

كذلك، لفت إلى أن كافة الإجراءات النظامية الأولية اتخذت بحق الموقوفين، وأحيلوا للنيابة العامة.

وكان النائب العام السعودي الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، أصدر أمس أمراً بسرعة القبض على المعتدين استنادً للمادتين (١٥ و ١٧) من نظام الإجراءات الجزائية وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وأكد أن النيابة العامة ستتخذ الإجراءات الجزائية بحقهم، وستطالب بانزال أشد العقوبات النظامية الرادعة.