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وزير الثقافة السعودي يعلن موعد انطلاق أسبوع مسك للفنون

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وزير الثقافة السعودي
وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان

وزير الثقافة السعودي يعلن موعد انطلاق أسبوع مسك للفنون

  العربية.نت - نادية الفواز 

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أعلن وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، عبر حسابه الرسمي في "تويتر" عن موعد انطلاق أسبوع مسك للفنون، وذلك خلال 1- 5 ديسمبر المقبل.

إلى هذا، كشف معهد مسك للفنون، عن أن الأسبوع سيكون عبارة عن لقاءات وحوارات ومعارض فنية ودورات تدريبية، في عدد من التخصصات، منها الفن والعمارة والتصميم.

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مركز ثقافي

ويُعد معهد مسك للفنون مركزاً ثقافياً يُعنى بالفن والفنانين، ويعمل تحت رعاية مؤسسة مسك الخيّرية التي أسسها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز 2013م.

فقد تأسس المعهد عام 2017م، ويسعى إلى تشجيع المواهب الفنية الشابة المحلية في السعودية، والارتقاء بسمعة الفنون السعودية والعربية وتمكين التبادل والحوار الثقافي العالمي.

كما يساهم المعهد عبر الحوار الثقافي المتبادل في دعم المواهب المبدعة لإنتاج الأعمال الفنية وتطوير الخبرات وتعزيز المنصات المتخصصة بعرض الأعمال داخل السعودية وخارجها في المحافل الدولية.

قيمة الفن السعودي

بينما تشجع المبادرات والمعارض والبرامج الثقافية والفعاليات العامة على التفاعل الثقافي، وتعمل على الترويج لأهمية وقيمة الفن السعودي والعربي إقليمياً وعالمياً.

وتنمي البرامج الثقافية المحلية والمبادرات التثقيفية الوعي الفني على جميع المستويات داخل المجتمع السعودي.

ويعمل المعهد من خلال التفاعل والحوار الإبداعي المعاصر على إيجاد أرضية قوية لتوثيق المؤلفات الثقافية على المستوى الإقليمي في العصر الحديث، إضافة إلى المشاركة المستمرة في المعارض الدولية والمبادرات، وتنمية شراكات ثقافية تعمل على تعزيز دور السعودية والعالم العربي بمساهمات فاعلة في المنصات الإبداعية العالمية.

ويربط معهد مسك للفنون الجمهور المحلي والإقليمي والعالمي بالنتاج الثقافي المعاصر السعودية والعالم العربي من خلال شبكة من الشركاء والهيئات المتعاونة معه.

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