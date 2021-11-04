 الترفيه تعلن دخول موسم الرياض 2021 موسوعة غينيس

أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، في الدقائق الأولى من صباح اليوم، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، دخول موسم الرياض موسوعة غينيس وحصوله على شهادتين عالميتين، كونه استطاع أن يحطم الأرقام القياسية كأكبر حدث ترفيهي شامل، وجاء مضمون التغريدة على النحو التالي: "امتداداً لتحطيم الأرقام القياسية في موسوعة غينيس في موسم الرياض الماضي، حصل الموسم على أول شهادتين من غينيس في الموسم الحالي".

وتوالت فعاليات موسم الرياض في تحقيق العديد من المفاجآت التي تبهر الزوار والجماهير من كافة أنحاء العالم، وبعدما استطاع الموسم لهذا العام استقطاب أكثر من مليون زائر خلال الأسابيع الأولى من انطلاقه، حرص رئيس مجلس إدارة هيئة الترفيه على أن يزف البشرى السارة لمحبي موسم الرياض 2021.

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تجدر الإشارة إلى أن السبب في دخول موسم الرياض لهذا العام موسوعة غينيس هي لعبة بوليفارد الرياض Avalanche، والتي استطاعت أن تحطم الرقم القياسي في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بطول وصل إلى 22.136 مترًا. وكان موسم الرياض لعام 2019 قد حقق أيضًا أرقامًا قياسية ليدخل موسوعة غينيس من أوسع أبوابها.