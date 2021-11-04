.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

 الترفيه تعلن دخول موسم الرياض 2021 موسوعة غينيس

  • الخط
موسم الرياض - غينيس

الترفيه تعلن دخول موسم الرياض 2021 موسوعة غينيس

حصل الموسم على أول شهادتين من غينيس في الموسم الحالي

العربية.نت - نادية الفواز

نشر في: آخر تحديث:

أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، في الدقائق الأولى من صباح اليوم، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، دخول موسم الرياض موسوعة غينيس وحصوله على شهادتين عالميتين، كونه استطاع أن يحطم الأرقام القياسية كأكبر حدث ترفيهي شامل، وجاء مضمون التغريدة على النحو التالي: "امتداداً لتحطيم الأرقام القياسية في موسوعة غينيس في موسم الرياض الماضي، حصل الموسم على أول شهادتين من غينيس في الموسم الحالي".

وتوالت فعاليات موسم الرياض في تحقيق العديد من المفاجآت التي تبهر الزوار والجماهير من كافة أنحاء العالم، وبعدما استطاع الموسم لهذا العام استقطاب أكثر من مليون زائر خلال الأسابيع الأولى من انطلاقه، حرص رئيس مجلس إدارة هيئة الترفيه على أن يزف البشرى السارة لمحبي موسم الرياض 2021.

عثروا عل مذكراته.. الجانب الخفي في حياة بول نيومان نجم هوليوود ثقافة وفن عثروا عل مذكراته.. الجانب الخفي في حياة بول نيومان نجم هوليوود

تجدر الإشارة إلى أن السبب في دخول موسم الرياض لهذا العام موسوعة غينيس هي لعبة بوليفارد الرياض Avalanche، والتي استطاعت أن تحطم الرقم القياسي في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بطول وصل إلى 22.136 مترًا. وكان موسم الرياض لعام 2019 قد حقق أيضًا أرقامًا قياسية ليدخل موسوعة غينيس من أوسع أبوابها.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
مرض غريب يؤدي لفقدان شعر الرأس.. يجب التحرك مبكراً مرض غريب يؤدي لفقدان شعر الرأس.. يجب التحرك مبكراً
جديد سفاح الإسماعيلية.. مفاجأة مدوية كشفها تقرير الطب الشرعي جديد سفاح الإسماعيلية.. مفاجأة مدوية كشفها تقرير الطب الشرعي
الأكثر قراءة
النافورة الراقصة.. عالم آخر من الجمال في موسم الرياض النافورة الراقصة.. عالم آخر من الجمال في موسم الرياض
 الترفيه تعلن دخول موسم الرياض 2021 موسوعة غينيس  الترفيه تعلن دخول موسم الرياض 2021 موسوعة غينيس
اليمن.. التحالف يقتل 115 حوثياً وإسقاط مسيرة في تعز اليمن.. التحالف يقتل 115 حوثياً وإسقاط مسيرة في تعز
التحالف: الدفاعات السعودية تدمر طائرة مسيرة حاولت استهداف مدينة جازان التحالف: الدفاعات السعودية تدمر طائرة مسيرة حاولت استهداف مدينة جازان
السفير السعودي يؤكد للبرهان موقف المملكة الداعم للسودان وشعبه ووحدته السفير السعودي يؤكد للبرهان موقف المملكة الداعم للسودان وشعبه ووحدته
تحديات عودة السينما السعودية تحديات عودة السينما السعودية
قبل أن تذهب
جبهة ثالثة داخل الإخوان تدعو لتجديد البيعة لمحمد بديع
جبهة ثالثة داخل الإخوان تدعو لتجديد البيعة لمحمد بديع
اكتشف المزيد