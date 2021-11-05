.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

التحالف: الدفاعات السعودية تدمر طائرة مسيرة حاولت استهداف مدينة جازان

  • الخط
المسيرة الحوثية الثانية صوب مطار الملك عبدالله في جازان
مسيرة أسقطتها الدفاعات السعودية قرب جازان "أرشيفية"
اليمن والحوثي

التحالف: الدفاعات السعودية تدمر طائرة مسيرة حاولت استهداف مدينة جازان

تواصل الميليشيات محاولاتها استهداف أعيان مدنية واقتصادية في المملكة، في محاولات أثارت إدانات عدة دول عربية وغربية

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الجمعة، أن الدفاعات السعودية قامت بتدمير طائرة مسيرة حاولت استهداف مدينة جازان.

وكان التحالف أعلن، الثلاثاء، أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتهما ميليشيات الحوثي تجاه جازان.

وقبلها بيوم، اعترضت الدفاعات السعودية ودمرت طائرة بدون طيار مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه مدينة خميس مشيط.

وقال التحالف إن الميليشيا ترتكب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني بمحاولة استهداف المدنيين.

اليمن.. التحالف يقتل 115 حوثياً وإسقاط مسيرة في تعز السعودية اليمن والحوثي اليمن.. التحالف يقتل 115 حوثياً وإسقاط مسيرة في تعز
التحالف: تدمير مسيّرتين حوثيتين مفخختين أطلقتا تجاه جازان السعودية التحالف: تدمير مسيّرتين حوثيتين مفخختين أطلقتا تجاه جازان

كما أكد التعامل مع مصادر التهديد بحزم لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية.

يشار إلى أنه منذ فترة تواصل تلك الميليشيا محاولاتها استهداف أعيان مدنية واقتصادية في المملكة، في محاولات أثارت إدانات عدة دول عربية وغربية، شددت على وقوفها إلى جانب المملكة وأمنها، شاجبة هجمات الحوثيين الإرهابية.

وتأتي تلك المحاولات الحوثية المتكررة والمتصاعدة خلال الفترة الماضية، في وقت تحاول الأمم المتحدة إرساء وقف لإطلاق النار في اليمن، من أجل إعادة إطلاق المفاوضات بغية التوصل إلى حل سلمي للنزاع المتواصل منذ سنوات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
ساخن أو بارد.. هذا المشروب يساعد في تجديد شباب البشرة ساخن أو بارد.. هذا المشروب يساعد في تجديد شباب البشرة
أخيراً.. والدة سفاح الإسماعيلية تكشف الحقيقة حول قصة اغتصابها أخيراً.. والدة سفاح الإسماعيلية تكشف الحقيقة حول قصة اغتصابها
الأكثر قراءة
النافورة الراقصة.. عالم آخر من الجمال في موسم الرياض النافورة الراقصة.. عالم آخر من الجمال في موسم الرياض
 الترفيه تعلن دخول موسم الرياض 2021 موسوعة غينيس  الترفيه تعلن دخول موسم الرياض 2021 موسوعة غينيس
اليمن.. التحالف يقتل 115 حوثياً وإسقاط مسيرة في تعز اليمن.. التحالف يقتل 115 حوثياً وإسقاط مسيرة في تعز
التحالف: الدفاعات السعودية تدمر طائرة مسيرة حاولت استهداف مدينة جازان التحالف: الدفاعات السعودية تدمر طائرة مسيرة حاولت استهداف مدينة جازان
السفير السعودي يؤكد للبرهان موقف المملكة الداعم للسودان وشعبه ووحدته السفير السعودي يؤكد للبرهان موقف المملكة الداعم للسودان وشعبه ووحدته
غادة والي: السعودية تلعب دوراً كبيراً في مكافحة الجريمة غادة والي: السعودية تلعب دوراً كبيراً في مكافحة الجريمة
قبل أن تذهب
بعد انهيار الليرة.. شركات الصرافة التركية تغلق أبوابها
بعد انهيار الليرة.. شركات الصرافة التركية تغلق أبوابها
اكتشف المزيد