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التحالف: مقتل 126 حوثياً في 29 استهداف بالبيضاء والجوف وصرواح

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A picture taken on November 16, 2015 shows a Saudi F-15 fighter jet landing at the Khamis Mushayt military airbase, some 880 km from the capital Riyadh, as the Saudi army conducts operations over Yemen. AFP PHOTO / FAYEZ NURELDINE === PHOTO TAKEN DURING A GUIDED MILITARY TOUR ===
مقاتلات سعودية ضمن تحالف دعم الشرعية في اليمن (أرشيفية)
اليمن والحوثي

التحالف: مقتل 126 حوثياً في 29 استهداف بالبيضاء والجوف وصرواح

عمليات تحالف دعم الشرعية في اليمن خلال الـ24 ساعة الماضية أدت أيضاً لتدمير 16 آلية عسكرية تابعة للميليشيا

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الجمعة، تنفيذه 29 عملية استهداف لآليات وعناصر تابعة لمليشيا الحوثيين في البيضاء وصرواح والجوف خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضاف التحالف أن هذه عمليات شملت تدمير 16 من الآليات العسكرية التابعة للميليشيا، والقضاء على 126 عنصراً إرهابياً.

مقاتلون حوثيون (أرشيفية)
مقاتلون حوثيون (أرشيفية)
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يأتي هذا بينما أعلن التحالف، صباح اليوم الجمعة، أن الدفاعات السعودية قامت بتدمير طائرة مسيرة حاولت استهداف مدينة جازان.

وكان أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن قد أعلن أمس الخميس "تنفيذ 25 عملية استهداف لآليات وعناصر الميليشيا الحوثية بصرواح والجوف خلال الساعات الـ24 الماضية".

وقال التحالف إن "عمليات الاستهداف شملت تدمير 14 من الآليات العسكرية، والقضاء على أكثر من 115 عنصراً إرهابياً".

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