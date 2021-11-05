التحالف: مقتل 126 حوثياً في 29 استهداف بالبيضاء والجوف وصرواح

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الجمعة، تنفيذه 29 عملية استهداف لآليات وعناصر تابعة لمليشيا الحوثيين في البيضاء وصرواح والجوف خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضاف التحالف أن هذه عمليات شملت تدمير 16 من الآليات العسكرية التابعة للميليشيا، والقضاء على 126 عنصراً إرهابياً.

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يأتي هذا بينما أعلن التحالف، صباح اليوم الجمعة، أن الدفاعات السعودية قامت بتدمير طائرة مسيرة حاولت استهداف مدينة جازان.

وكان أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن قد أعلن أمس الخميس "تنفيذ 25 عملية استهداف لآليات وعناصر الميليشيا الحوثية بصرواح والجوف خلال الساعات الـ24 الماضية".

وقال التحالف إن "عمليات الاستهداف شملت تدمير 14 من الآليات العسكرية، والقضاء على أكثر من 115 عنصراً إرهابياً".