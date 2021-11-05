تحديات القتال في "كومبات فيلد" أجواء مختلفة لزوار موسم الرياض  

تواصل منطقة "كومبات فيلد"، إحدى مناطق موسم الرياض 2021، فعالياتها، ونجحت في استقطاب عشاق ألعاب القتال والفعاليات الإلكترونية والتحديات المتنوعة، للدخول في مغامرات فريدة، تعكس مدى التنوع الترفيهي، وتعدد مساراته في فعاليات المنطقة وألعابها المتنوعة.

ويتوافد الزوار يوميًا بمجموعات عائلية وشبابية نحو المنطقة، ليستقبلهم العرض الرئيسي الذي يمثل نقطة جذب في المداخل، حيث يحاكي قتالات حية بين فريقين، مُعزَّزة بتأثيرات تُضاعف واقعيتها من خلال إضرام النيران وأصوات تهاوي الحطام.

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أزياء عسكرية

وتتجول في أنحاء المنطقة فرقةٌ موسيقيةٌ إفريقية بأزيائها العسكرية، لتقديم استعراض عسكري وتشكيلات بهلوانية، يحيط بها الزوار فور وصولها ليوثقوا اللحظة طيلة فترة العرض، فيما تستقطب الألعاب الجماعية، خاصة ألعاب المناطق القتالية والألغاز، جموعًا كبيرة من الزوار إلى المنطقة.

وتهيأت أجواء المكان بمظاهر واقعية، جعلت السير فيه أشبه بالتجول في منطقة عسكرية بتنوع أسلحتها وفعالياتها، كما عززت فعاليات "كومبات فيلد" واقعيتها من خلال انتشار شخصيات تمثل بيئات ومناطق عالمية متنوعة، منها ما يمثل الغرب الأميركي، إضافة إلى الجنود المشاة والطيارين وغيرهم من ذوي العلاقة بالمجالات القتالية.

الفرق القتالية

وتمثل محاكاة القتال وتقنية الاستشعار في الألعاب إحدى أبرز التجارب التي تقدمها المنطقة لأول مرة، مما أدى إلى توافد الفرق القتالية إلى بعض المناطق رغبة في المشاركة بفعالياتها الاستثنائية.

وتتيح المعارض القائمة في المنطقة للزوار تفقد الأسلحة بأحدث تقنياتها، ومشاهدة عروض متنوعة لأسلحة كبريات الشركات العالمية، ليبدو الانبهار على وجوه الزوار بما تتمتع به المنطقة من مقتنيات وتصاميم توحي بمدى العناية بتعزيز تجربتهم.

وتضم المنطقة عددًا من الفعاليات الموزعة على ستة مواقع رئيسة، وهي: المنطقة العسكرية، ومنطقة خط النار، والمنطقة التقنية، ومنطقة "Wild FrontierK" وقرية العصور الوسطى التي تتضمن فعالية الرمي بالسهام والفؤوس، إلى جانب الهروب من السجن، ومنطقة بارود التي تتوفر فيها خيمة استراحة المحارب، والراوي، ومدربة الصقور، وورش الأطفال.

كما تضم منطقة "كومبات فيلد" متحفًا للسلاح على مساحة 310 أمتار مربع، وتبلغ طاقتها الاستيعابية اليومية 44 ألف زائر وتقدم عروضًا حية لقتال الروبوتات، وعروض المشاهد الخطرة للقتال الحي بين طرفين، تقدمها مجموعة من الاستعراضيين العالميين المحترفين وسط أجواء مليئة بالإثارة.