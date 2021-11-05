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"ليلة المعازيم" حفل ضخم يحييه محمد عبده في "موسم الرياض

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محمد عبده

"ليلة المعازيم" حفل ضخم يحييه محمد عبده في "موسم الرياض

مسرح محمد عبده أرينا سيشهد حفلاً مشتركاً سيجمع بين الفنان الجزائري الشاب خالد والفنانة اللبنانية إليسا

العربية.نت - مريم الجابر

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أكد رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، أن موسم الرياض سيشهد إقامة حفل ضخم للفنان محمد عبده، في منطقة بوليفارد الرياض سيتي، ووأوضح أن الحفل المقرر إقامته سيكون في محمد عبده أرينا، وسيكون تحت عنوان "ليلة المعازيم"، واصفاً الفنان محمد عبده بالأسطورة.

وقال آل الشيخ في تغريدة عبر حسابه الرسمي في توتير: "أسطورة وكفى ... سيكون له حفل ضخم أن شاءالله في موسم الرياض تحت عنوان ليلة المعازيم ... في ارينا محمد عبده".

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الجدير بالذكر، أن مسرح محمد عبده أرينا، سيشهد حفلاً غنائياً مشتركاً سيجمع بين الفنان الجزائري الشاب خالد والفنانة اللبنانية إليسا في الـ 12 من نوفمبر، ضمن فعاليات موسم الرياض.

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