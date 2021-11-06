موسم الرياض.. أسبوع دولي للمنتجات الفاخرة

يحمل هذا الحدث اسم "أسبوع الرياض الدولي للفخامة"، وهو سيتضمّن فعاليات متنوّعة ويمتدّ بين 9 و12 نوفمبر الجاري بمشاركة أكثر من 60 شركة عالمية من صنّاع المنتجات الفاخرة. إليكم تفاصيل عن برنامجه.

من المنتظر أن يُشكّل هذا المعرض أكبر سوق للمنتجات الفاخرة في الشرق الأوسط. وهو سيقام في فندق الفيصليّة بالرياض وتشارك فيه أفخر العلامات التجاريّة العالميّة للمجوهرات، والساعات، ومستلزمات العروسين. يتضمّن برنامجه مجموعة من الندوات المتخصصة التي تتناول صناعة المجوهرات والساعات الراقية بالإضافة إلى تقديم أحدث إصدارات المجوهرات والساعات العالميّة. وهو سيضمّ أيضاً قسماً للأفراح يلبّي متطلبات العروسين أثناء تحضيرهما لحفل الزفاف.

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تم الكشف عن مشاركة دور مجوهرات وساعات تمثّل 15 دولة بهذا الحدث، أبرزها: فرنسا، وإيطاليا، وسويسرا، والولايات المتحدة على أن تقدّم مجموعة من الساعات والمجوهرات الحصريّة التي يتم إطلاقها لأول مرة في السوق السعودي، منها ساعات فريدة تقدّر قيمة بعضها بما يفوق المليون دولار للساعة الواحدة.

يستقبل أسبوع الرياض الدولي للفخامة النسخة العاشرة من معرض Salon des Grandes Complications، وهو أحد أبرز المعارض العالميّة التي تقدّم ساعات فاخرة. يستقطب هذا المعرض عادةً أكثر من 140 عارضاً دولياً ويتعدى زواره 5000 شخص في كل موسم.

من المناسبات المميّزة التي سيتضمّنها أسبوع الرياض الدولي للفخامة تنظيم دار "سوذبيز" لأول مرة في الخليج مزاداً علنياً افتراضياً من جنيف تحضره مجموعة من هواة اقتناء الساعات النادرة والفاخرة. كما سيتضمّن مختبراً عالمياً لتقييم وفحص المجوهرات والأحجار الكريمة تنظّمه شركة "دانات" البحرينيّة.

وقد كشف السيد عبد الرحمن الزير، الرئيس التنفيذي لأسبوع الرياض الدولي للفخامة، في هذا المجال: "نحن فخورون بأن نلعب دوراً في رؤية المملكة العربية السعودية التي تهدف لأن تصبح واحدة من أكبر 10 اقتصادات في مدن العالم وتتوق إلى تنمية الأعمال التجارية وزيادة عدد سكانها من 7,5 مليون إلى حوالي 15- 20 مليون في العام 2030".