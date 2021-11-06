موسم الرياض ينظم أكبر مهرجان للألعاب في العالم

تحت شعار "اكتشف – العب – تسوق"، ينطلق مهرجان الرياض للألعاب بنسخته الثانية في 12 نوفمبر الحالي، ويستمر حتى الـ21 من الشهر نفسه، الذي يعد الأكبر من نوعه في العالم، وأحد أضخم المهرجانات المختصة بمجال الألعاب، حيث يستقطب العائلات والأطفال ويقدم تجربة فريدة لهم.

ويأتي المهرجان ضمن فعاليات منطقة "واجهة الرياض"، إحدى مناطق موسم الرياض 2021 الترفيهية، ويمكن حجز تذاكر الدخول عبر هذا الرابط.

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ويُشكّل المهرجان بوابة عبور لعروض مباشرة وحصريّة تزور السعودية لأول مرة، يقدّمها مشاهير، مؤثّرون، وصنّاع محتوى "يوتيوب" عالميّون، مثل بليبي، وعائلة مشيّع، وعائلة أنَصالة.

ويستضيف مهرجان الرياض للألعاب حفلًا موسيقيًا لرشا رزق، والذي يُعد فرصةً للشّباب والعائلات لعيش لحظات لا تُنسى، واستعادة ذكرياتهم مع أغاني "سبيس توون".

جاذبة لجميع الأعمار

ويمثل المهرجان تجربة ترفيهية رائعة للعائلات تفوق كل توقعاتهم، حيث يحمل مفاجآت عديدة، منها إطلاقه ألعابًا عالمية لأول مرة تجذب جميع الأعمار، وسط نشاطات تفاعلية مع الشخصيات العالمية المحبوبة لدى الأطفال، ومشاركة أشهر الماركات المختصة في الألعاب، التي تناسب جميع الأذواق، إضافة إلى تمكين الزوار من التسوق واغتنام فرص العروض والتخفيضات الكبرى، من خلال تخصيص المهرجان لمنطقة بيع بالتجزئة توفر ألعاب الأطفال من علامات تجارية مختلفة.

وتشمل أبرز الشركات الموجودة في المهرجان: ديزني، ماتيل للألعاب، هاسبرو، توي برو، شركة Moonbug المسؤولة عن إنتاج برامج الأطفال الترفيهية، شركة MGA للألعاب، شركة pocket.watch.