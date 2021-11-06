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هذه أكبر قلعة في السعودية شيدت من الطين والحجارة

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قلعة القشلة ..
قلعة القشلة

هذه أكبر قلعة في السعودية شيدت من الطين والحجارة

تم بناء قلعة القشلة عام 1362 هجرية وأمر ببنائها المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود وتقع في منتصف مدينة حائل

العربية.نت - حامد القرشي

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تعد قلعة القشلة الواقعة في حائل شمال غرب السعودية، أحد أكبر الأبنية الأثرية المبنية من الطين واللبن والحجارة في السعودية، والتي تمثل بطرازها المعماري عمقاً تاريخياً للمنطقة.

المرشد السياحي في شمال السعودية عبدالله زعير، تحدث للعربية.نت، عن تاريخ قلعة القشلة بقوله: "أن اكتمال بناء القلعة عام 1362 هجرية، والذي أمر ببنائها المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود، وظل البناء لأكثر من عام ونصف، وتقع القلعة في منتصف مدينة حائل لتكن ثكنة عسكرية للجيش السعودي".

قلعة القشلة
قلعة القشلة

مكونات القلعة

وأضاف: "المبنى شيد بشكل مستطيلي من الشرق إلى الغرب بطول 241 متراً وعرضاً من الشمال إلى الجنوب بعرض 141 متراً، وتتكون القلعة من دورين ويحتوي الدور الأرضي على 83 غرفة وعدد من القبب والدور الثاني على 59 غرفة بالإضافة إلى غرف خدمية أخرى.

وقال: "استخدمت في بنائه الطين واللبن والحجارة والأخشاب، وفق الطراز المعماري والزخرفي المعروف بمنطقة نجد، حيث تظهر في جدرانه التاريخية ثمانية أبراج دفاعية أسطوانية الشكل، وللقشلة بوابتان شرقية و جنوبية، ويبلغ عدد غرف المبنى 143 غرفة تفتح جميعها على الفناء الداخلي، وفي وسط فناء القشلة مسجد مكشوف.

قلعة القشلة ,
قلعة القشلة ,

مساحة قلعة القشلة

تبلغ مساحة القلعة حوالي 20 الف متراً مربعاً، واستخدمت القلعة منذ انشائها حتى عام 1375هـ كمقر للحامية العسكرية، وبعدها أصبحت مقر للشرطة، وفي عام 1427هـ تم تسليمه لوكالة الآثار والمتاحف بوزارة المعارف، وفي عام 2017 م دخلت قلعة القشلة ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري في السعودية.

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