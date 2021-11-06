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 بعد ليلة طربية في الرياض.. هذا ما قاله وسوف وجسار لـ"العربية.نت"

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جورج وسوف خلال الحفل - تصوير وائل الحكمي
جورج وسوف في موسم الرياض - تصوير وائل الحكمي

بعد ليلة طربية في الرياض.. هذا ما قاله وسوف وجسار لـ"العربية.نت"

الفنانان أحيا حفلاً غنائياً على مسرح أبوبكر سالم في بوليفاد الرياض سيتي، ضمن حفلات موسم الرياض 2021 وسط حضور جماهيري كبير

العربية.نت - عماد الحكمي

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أحيا الفنانان جورج وسوف ووائل جسار حفلاً غنائياً على مسرح أبوبكر سالم في بوليفاد الرياض سيتي، ضمن حفلات موسم الرياض 2021 وسط حضور جماهيري كبير.

بدأ الفنان وائل جسار بتقديم وصلته الغنائية، وقدم أشهر أغانيه وسط تفاعل كبير من الجمهور، ومن الأغاني التي قدمها "مهما تقولو"، و"بتوحشيني"، و"غريبة الناس"، و"مشيت خلاص"، و"نخبي ليه"، و"مليون أحبك"، و"خليكي ذكرى".

وائل جسار - تصوير وائل الحكمي
وائل جسار - تصوير وائل الحكمي


وفور إعلان مذيع الليلة الطربية وتقديمه لسلطان الطرب الفنان جورج وسوف، اعتلت صرخات الجماهير مرحبة به في حضوره الأول في الرياض، ليقدم مجموعة من أغانيه سلطن من خلالها الجمهور ليعزف على قلوب محبيه أغنية "ماجاش في بالك"، و"من قلبي بقولك شكراً"، وغيرها من الأغاني.

جوروج وسوف في الرياض
جوروج وسوف في الرياض

"سلطان الطرب" قال لـ"العربية.نت": "سعيد جداً بحضوري ومشاركتي الأولى في موسم الرياض، وسعيد بنجاح حفلي الأول هنا، كما أن محبة هذي الجماهير وتفاعلها يُعطي الكثير للفنان تقديم أفضل ما عنده، وأتمنى أن تكون لي حفلات مستقبلاً في السعودية، فشكرا على حفاوة الاستقبال من قبل السعوديين الذين أكرموني بلطفهم وكريم أخلاقهم، وما شاهدته بالسعودية يُفرح كل عربي، وأشكر رئيس الهيئة العامة للترفيه لدعمه الدائم للفن والفنانين، وأتمنى أن نعيش دائماً بفرح".

من جانبه علق الفنان وائل جسار حول مشاركته قائلاً: "فخور جداً بهذه المشاركة وسعيد بمحبة الجماهير في السعودية، وأتمنى أن نكون قد أسعدنا جميع الجماهير الحاضرة وقدمنا حفلاً يليق بالجميع".

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