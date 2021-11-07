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عدم عرض فيلم Eternals بالسعودية.. والإعلام المرئي يوضح

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Eternals

عدم عرض فيلم Eternals بالسعودية.. والإعلام المرئي يوضح

العربية.نت - مريم الجابر

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كشف المتحدث باسم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في السعودية، عمر أبوبكر، أن عرض فيلم Eternals في السعودية يتوقف على الشركة المنتجة، التي طلبت منها الهيئة تنفذ عدد من التعديلات وإلا لن يتم عرض الفيلم.

وأضاف أنه في حال وجود مشاهد في فيلم لا تتوافق مع ضوابط المحتوى المنصوص عليها في نظام الإعلام المرئي والمسموع ولائحته التنفيذية، تقوم الهيئة بطلب إجراء تعديلات على تلك المشاهد، بما لا يخل بالفيلم الذي يعرض للمشاهدين.

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طلبات للرقابة المحلية

وكان من المقرر عرض فيلم الأبطال الخارقين في دول الخليج في 11 نوفمبر الجاري، لكنه قوبل بسلسلة من طلبات للرقابة المحلية للسماح بتعديلات لم تكن استوديوهات "والت ديزني" للترفيه، التي توزع الفيلم، على استعداد للقيام بها، ولهذا أزيلت المواعيد التي كانت مقررة لعرضه من صالات السينما.

في ذات السياق، ذكر موقع "ديدلاين" أن الفيلم لمنتجه مارفل إنترتينمنت، سجل في اليوم الأول من عرضه 7.6 مليون دولار، لكن شباك التذاكر الخارجي المتوقع أن يحظى بإقبال قوي سيستثني صالات العرض في السعودية والبحرين وسلطنة عُمان أيضاً.

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