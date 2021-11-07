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شاهد.. البَرد يغطي جبل "دكا" غرب السعودية

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على جبل دكا في الطائف

شاهد.. البَرد يغطي جبل "دكا" غرب السعودية

العربية.نت - حامد القرشي

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تلون جبل "دكا" في الشفا بالطائف غرب السعودية باللون الأبيض بعد هطول زخات من "البَرد" وبكميات كبيرة اكتست بها الجبال والطرق، وتكونت لوحة جمالية تمازجت مع خضرة أشجار العرعر.

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ووثّق المصور الضوئي وليد الطلحي لحظات نزول حبات البرَد على الشفا، حيث التقط صوراً جمالية لسحر الطبيعة.

البرد في الطائف
البرد في الطائف


وقال الطلحي لـ "العربية نت" إن الأمطار هطلت عصر أمس السبت على الشفا، والتي يوجد بها جبل دكا مصحوبة بحبات البرد، مشيراً إلى أن حبات البرد لا زالت تكسوا مناطق عدة من المكان.

كذلك، أضاف أن "جبل دكا في الشفا يعد أعلى جبل في مدينة الطائف ويبعد عنها حوالي 21 كلم ويبلغ ارتفاعه نحو 2900 متر فوق سطح البحر، لافتاً إلى أن يتميز بالعديد من النشاطات وأهمها معرفة أوقات الإفطار والصيام والصلاة قديماً، بسبب ارتفاعه الشاهق.

مشاهد البرد على سفوج جبل دكا
مشاهد البرد على سفوج جبل دكا

وأوضح أن جبل دكا يعتبر آخر قمة تغرب عنها الشمس في الطائف، كذلك يتميز بالغطاء النباتي المتميز حيث تكسو أشجار العرعر المنطقة بكاملها مع بعض النباتات الأخرى في قاع الجبل.

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