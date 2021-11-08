في 7 مناطق فقط.. موسم الرياض يصنع 64 ساعة ترفيه باليوم

تشهد العاصمة الرياض مع دخول "موسم الرياض 2021" يومه العشرين، زخمًا ترفيهيًا يشبع الحواس بمناظر مدهشة وأصوات تُطرب المسامع، وسط متعة التلذذ بمذاقات من أيدي أمهر الطهاة من 3 قارات، مما جعل ساعات الترفيه في اليوم الواحد تتراوح بين 64 و70 ساعة في 7 مناطق فقط.

وتستقبل مناطق: "بوليفارد رياض سيتي" و"الرياض ونتروندرلاند" و"قرية زمان" و"المربع" و"واجهة الرياض"، زوارها لمدة 9 ساعات في كل منطقة، وتزيد على ذلك في نهاية الأسبوع، فيما ترحب منطقة "رياض سفاري" بعشاق المغامرات البرية لمدة 11 ساعة في اليوم، ويعيش زوار منطقة "كومبات فيلد" 8 ساعات من التحديات يوميًا.

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كما تمنح منطقة "المربع" زوارها تجارب فاخرة، تتمثل في المطاعم العالمية التي تقدم أجود أنواع المأكولات، حيث تضم مجموعة من أمهر طهاة العالم الذين توافدوا من دول: أميركا، بريطانيا، إيطاليا، اليابان، الأرجنتين، فرنسا، لتقديم أجود أنواع المأكولات بأصناف عدة، إلى جانب الاستمتاع بالفنون والعروض الموسيقية.

وترتكز منطقة "الرياض ونتروندرلاند" أكبر مدينة ملاهٍ متنقلة في العالم، على جذب جميع فئات المجتمع ومنحهم تجارب ترفيهية متكاملة، حيث تقام فعالياتها في الهواء الطلق مع تجربتها في أجواء شتوية، وتتضمن العديد من التجارب الفريدة، وتستقطب المهتمين بالمغامرات والألعاب والمطاعم والتسوق.

هذا وتعد منطقة "بوليفارد رياض سيتي"، التي بُنيت خلال 120 يومًا، أشهر مناطق الموسم، وتمثل النافورة الراقصة أيقونة المنطقة، التي تمتاز بطابع فريد يناسب كل فئات المجتمع، من خلال احتوائها على أماكن ترفيهية عدة، ومتاجر للتسوق، ومراكز ألعاب وسينما ومطاعم ومقاهٍ، إضافة إلى جلسات داخلية وخارجية ملائمة للعائلات والأفراد، محاطة بعروض مسرحية وأجواء موسيقية تتوافق مع ذائقة الزوار.

وتجمع منطقة "قرية زمان" كل الأجيال، لتبرز العنصر التقليدي والتراث الثقافي السعودي، من خلال إعادة إحياء الماضي وخلق أجواء تحاكي تجربة العيش في تلك الأزمنة، ليعيش الزائر بين الذكريات، ويتذوق أطعمة الماضي، ويمارس ألعابًا ربما لم يسبق لعديد من الأجيال تجربتها، كما أن لفنون الزمن الجميل مساحة شاسعة في المنطقة التي تضم مسرحًا وسينما، وسط تقديم المنطقة العديد من العروض.

وتستهدف منطقة "كومبات فيلد" عشاق ألعاب الحروب، إذ تحاكي الأجواء الواقعية للحرب، ويصل إجمالي عدد فعالياتها إلى نحو 33 فعالية، وتتميز بأنها مركز يستقطب هواة الألعاب الحربية، منها: قيادة الدبابات، الرماية بالذخيرة الحية، ألعاب الحروب الجماعية، ميادين القتال، تحديات الهروب، وغيرها، كما تضم معارض لبيع الأسلحة مع إمكانية الحصول على الترخيص.

وتُعد منطقة "رياض سفاري" التي تنقسم إلى "سفاري إكسبيرينس" و"حديقة سفاري"، مركزًا يستقطب العائلات والأطفال والأفراد، وذلك بإتاحة الفرصة لخوض تجارب تفاعلية وواقعية مع عناصر الطبيعة، عبر توفير بيئة تمكن الزوار من مشاهدة الحيوانات والتفاعل معها عن قرب، إضافة إلى توفير أجواء تناسب محبي المغامرات البرية والاستكشاف في الطبيعة.

كما تختص واجهة الرياض بإقامة عدة معارض ومهرجانات في عدد من المجالات، كمعارض الفن والمجوهرات والموضة والأزياء والمهرجانات المخصصة لمحبي الألعاب الإلكترونية وأفلام الأنمي، حيث تستقطب المهتمين بالفنون والثقافة والتسوق والتكنولوجيا، وتقام المعارض والمهرجانات في المنطقة خلال أوقات مختلفة.