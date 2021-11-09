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السعودية تبدأ التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية

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حملة التطعيم

السعودية تبدأ التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية

التطعيم آمن ومجاني ولا توجد له آثار جانبية تُذكر، وأثبت نجاعته لسنين طويلة في جميع دول العالم

العربية.نت - حامد القرشي

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شرعت وزارة الصحة السعودية حملة التطعيم ضد ⁦‪الأنفلونزا‬⁩ ⁦‪الموسمية‬⁩ للمواطنين والمقيمين من خلال المراكز الصحية في كافة مناطق ومحافظات السعودية.

وأطلقت الصحة السعودية حملة توعوية للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية تحت شعار "اللحظة اللي ما تتمناها"، وتستهدف الحملة الفئات الأكثر تأثراً بها مثل كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والمصابين بنقص المناعة والحوامل و العاملين بالقطاع الصحي وكذلك عامة أفراد المجتمع.

وأكدت الصحة أن التطعيم آمن ومجاني ولا توجد له آثار جانبية تُذكر، وأثبت نجاعته لسنين طويلة في جميع دول العالم، وذكرت أن الوقاية من الأنفلونزا تكمن في أخذ اللقاح وتجنب الأماكن المزدحمة وغسل اليدين جيدًا وتجنب ملامسة العينين والفم مباشرة، واستخدام المناديل عند العطاس أو السعال، والحرص على نظافة المكان.

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وأبانت الصحة أنها تسعى من خلال هذه الحملة إلى زيادة عدد المطعمين من خلال المراكز الصحية، وخفض معدل المصابين، وتقليل عدد المنومين في المستشفيات بسبب الإصابة بالإنفلونزا الموسمية، ودعت المواطنين والمقيمين إلى أخذ تطعيم الإنفلونزا الموسمية، وحثتهم على التوجه إلى أقرب مركز صحي للتطعيم.

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