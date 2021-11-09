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مجلس الوزراء يجدد إدانة السعودية محاولة استهداف الكاظمي

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خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز خلال اجتماع مجلس الوزراء

مجلس الوزراء يجدد إدانة السعودية محاولة استهداف الكاظمي

أكد وقوف السعودية إلى جانب العراق حكومة وشعباً في سبيل استعادة عافيته ودوره، وترسيخ أمنه واستقراره، وتعزيز رفاهه ونمائه

العربية.نت

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جدد مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، إدانة المملكة للعمل الإرهابي الذي استهدف رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، مؤكداً وقوف السعودية إلى جانب العراق حكومة وشعباً في سبيل استعادة عافيته ودوره، وترسيخ أمنه واستقراره، وتعزيز رفاهه ونمائه.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء، التي عقدت اليوم عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس الوزراء.

وخلال الاجتماع، استعرض المجلس فحوى المباحثات والاجتماعات التي جرت بين المملكة وعددٍ من دول العالم خلال الأسبوع، لترسيخ أواصر الصداقة والتعاون، بما يحقق المنافع المشتركة، ويعزز العمل الجماعي لتوفير الظروف الداعمة للتنمية، ولاستمرار وتيرة تعافي الاقتصاد العالمي.

وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أن مجلس الوزراء تناول مجمل الأوضاع وتطورات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية.

فيما لا تزال التحقيقات جارية حول محاولة الاغتيال التي تعرض لها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، عبر استهداف منزله بطائرات مسيرة مفخخة، أفادت مصادر لـ"العربية" و"الحدث"، مساء الاثنين، بتحديد 3 شخصيات من ميليشيات مسلحة تقف وراء محاولة اغتيال الكاظمي.

جاء ذلك فيما كشف مسؤولون أمنيون ومصادر مقربة من الفصائل العراقية المسلحة، أن الهجوم نفذته جماعة مدعومة من إيران.

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