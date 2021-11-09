وزير الحج والعمرة يطلع على مشاريع "كِدانة" بالمشاعر المقدسة

زار وزير الحج والعمرة السعودي الدكتور توفيق الربيعة، صباح اليوم الثلاثاء، مقر شركة "كِدانة" للتنمية والتطوير في مشعر منى، المطور الرئيسي للمشاعر المقدسة والمملوكة للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وكان في استقباله الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، المهندس عبدالرحمن عداس، والرئيس التنفيذي لشركة "كدانة" للتنمية والتطوير الأستاذ حاتم مؤمنة.

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واطلع، خلال الزيارة، على الدور الريادي لكدانة في تنفيذ المشاريع التطويرية والتنموية للارتقاء بخدمة ضيوف الرحمن، كما قام بجولة على المشاعر المقدسة، اطلع خلالها على عدد من المشاريع، كمشروع المخيم النموذجي الممتد على مساحة 3800م2 والذي يضم مخيما سكنيا ومطبخ إعاشة ودورات مياه، والذي تم تنفيذه بالشراكة مع القطاع الخاص، متضمناً تطوير دورات المياه ومطبخ مركزي مصمم وفق معايير محدده تمثل أفضل الممارسات للتنفيذ.



من الزيارة من الزيارة

واطلع الوزير ومرافقوه على منشأة الجمرات، ومجمع دورات المياه النموذجية بمشعر منى المزودة بأحدث التقنيات الإنشائية، والمنفذة بأعلى معايير الجودة والاستدامة، ومواصفات السلامة والوقاية، بما يلبي حاجة وسلامة ضيوف الرحمن. واختتم الوزير الجولة، بزيارة لمشروع مركز جبل النور الثقافي بمنطقة جبل النور (غار حراء)، الذي يضم معرض الوحي، ويحكي قصة نزول الوحي على أولي العزم من الرسل، باستخدام التقنيات الحديثة، ومتحف القرآن الكريم، وفيه تجربة فريدة للتعريف بكتاب الله من خلال أنفس المخطوطات والمقتنيات، وأفضل الوسائل والتقنيات.

الجدير بالذكر أن شركة "كِدانة" للتنمية والتطوير، تأسست بموجب الأمر الملكي الكريم رقم 36674 وتاريخ 13/ 06/ 1441هـ القاضي بإنشاء شركة مساهمة مغلقة مملوكة للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة، لتمثل ذراعها التنفيذية، المعنية بتطوير المشاعر المقدسة، ويرأس مجلس إدارتها الأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز.