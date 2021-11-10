رحلة عبر الزمن في موسم الرياض تذهب بك لعالم الديناصورات

تنطلق غداً الخميس ضمن "موسم الرياض" فعالية "عالم الديناصورات" وذلك في منطقة "الاستديو"، إحدى مناطق "بوليفارد رياض سيتي".

وتقوم فكرة الفعالية على تمكين الزوار من السفر عبر الزمن للتعرف على الحياة على الأرض قبل 67 مليون سنة وسط الديناصورات، وهي تجربة تستمر 70 دقيقة تشبه الذهاب في أعظم رحلات السفاري.

مادة اعلانية

ومن خلال تقنية رائدة، سيسافر الزوار افتراضياً في مجموعة رحلات على متن "آلة الزمن" الخاصة بالفعالية والتي تتسع لنحو 38 شخصاً. وتبلغ مدة كل رحلة منها نحو 12 دقيقة، في تجربة تحاكي مقابلة الديناصورات الحية والتجول عبر سهول العصر الحجري.

وتبدأ رحلة الزوار في عالم الديناصورات بمشاهدة عروض في مسرح 360°، بعدها يمكنهم إجراء تجارب علمية في معمل خاص، ثم يمكنهم التجول في حديقة الديناصورات والتعرف على مراحل حياة الديناصور.

وتُعرّف الفعالية ضيوفها بعالم الديناصورات باللغة الإنجليزية على فترتين، تبدأ الأولى على الساعة الـ5 مساءً، والثانية على الـ8 مساءً. كما يُتاح التسوق في متجر التذكارات الموجود هناك.

وتعد منطقة "بوليفارد رياض سيتي" أهم الوجهات الترفيهية وأكبر مناطق فعاليات "موسم الرياض 2021". وتضم المنطقة أماكن ترفيهية عدة، ومتاجر للتسوق، ومراكز ألعاب وسينما ومطاعم ومقاهي، إضافةً إلى جلسات داخلية وخارجية ملائمة للعائلات والأفراد، محاطة بعروض مسرحية وأجواء موسيقية مختلفة.