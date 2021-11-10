السعودية.. موعد الشتاء وتفاصيل المربعانية

ذكر الباحث في علوم الطقس والمناخ وعضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية، عبدالعزيز الحصيني، أن المربعانية تبدأ هذا العام في 1443/5/3هجرية، وهي البداية الفعلية لفصل الشتاء وتنتهي في 11 جمادى الثانية، في حين يكون دخول الشتاء فلكياً "الانقلاب الشتوي في نصف الشمالي من الأرض" في 17 جمادى الأولى 1443هجرية، بتعامد أشعة الشمس على مدار الجدي.

وأضاف الحصيني خلال حديثه لـ"العربية.نت": يتخلل المربعانية ثلاثة نجوم، وهي: الإكليل 13 يوماً والقلب 13 يوماً والشولة 13 يوماً ومجموعها بالجملة 39 يوماً، وسُميت مربعانية الشتاء بهذا الاسم لعدد أيام هذه الفترة من الناحية الفلكية الذي يقترب من الأربعين، وهي تبدأ من موعد الانقلاب الشتوي لغاية نهاية شهر يناير.

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وأضاف: "تشهد هذه الأيام أبكر وقت لدخول صلاة الظهر‬⁩ خلال العام، ‏وتتجه الشمس ناحية الجنوب في طريقها إلى مدار الجدي، مما يعني زيادة في حصة الليل على حساب النهار، ‏وتنخفض درجات الحرارة نظراً لقصر مكوث الشمس في النهار".