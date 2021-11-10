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نائب وزير الدفاع السعودي يلتقي بمبعوث الولايات المتحدة لليمن

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الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع في الرياض مع مبعوث الولايات المتحدة الأميركية إلى اليمن تيم ليندركينغ
الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي مع مبعوث الولايات المتحدة الأميركية لليمن تيم ليندركينغ
اليمن والحوثي

نائب وزير الدفاع السعودي يلتقي بمبعوث الولايات المتحدة لليمن

أكد الأمير خالد خلال اللقاء التزام التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية بدعم الحكومة والشعب اليمني

دبي _ العربية.نت

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التقى الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع في الرياض مع مبعوث الولايات المتحدة الأميركية إلى اليمن تيم ليندركينغ، وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية، واستعراض الجهود المشتركة المبذولة في الشأن اليمني.

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وأكد نائب وزير الدفاع خلال اللقاء التزام التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية بدعم الحكومة والشعب اليمني، ودفع كل الجهود للتوصل إلى حل سياسي في اليمن يلبي تطلعات الشعب اليمني الشقيق، ويحافظ على أمن المنطقة.

وحضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية محمد سعيد آل جابر، ومدير عام مكتب سمو نائب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف.

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