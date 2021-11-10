.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الصحة السعودية: لا وجود لمتحورات جديدة لكورونا مثيرة للقلق

  • الخط
فيروس كورونا
تعبيرية

الصحة السعودية: لا وجود لمتحورات جديدة لكورونا مثيرة للقلق

الإقليم الأوروبي يشهد زيادة بنسبة 7% في الإصابات الجديدة بكورونا مقارنة بالأسبوع السابق

العربية.نت - نادية الفواز

نشر في: آخر تحديث:

كشف وكيل وزارة الصحة السعودية، عبدالله عسيري، عن استقرار الوضع العام لفيروس كورونا حول العالم، رغم زيادة نسبة الإصابات في الإقليم الأوروبي.

وقال عسيري في تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر": الوضع العام لكوفيد في العالم مستقر مع انخفاض طفيف عدا الإقليم الأوروبي الذي شهد زيادة بنسبة 7% في الإصابات الجديدة مقارنة بالأسبوع السابق، وليست هناك من متحورات جديدة مثيرة للقلق ويبقى دلتا ‏هو المسيطر".

كورونا والأجسام المضادة.. مفاجأة مدوية تخص كبار السن صحة فيروس كورونا كورونا والأجسام المضادة.. مفاجأة مدوية تخص كبار السن

وكانت وزارة الصحة السعودية بذلت جهودا واسعة في مكافحة فيروس كورونا، عبر حزمة من الأنظمة والبرتوكولات التنظيمية، وكان أهمها إعطاء اللقاح والتوسع فيه.

فقد دشّنت المرحلة الأولى من تلقي اللقاح في 17 ديسمبر من العام الماضي، فيما انطلقت المرحلة الثانية في 18 فبراير الماضي، والتي شهدت التوسع في تدشين المزيد من مراكز اللقاحات لتشمل جميع مناطق السعودية، وذلك مواصلة لجهود الوزاغرة في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا.

وأهابت بالجميع للتسجيل عبر تطبيق "صحتي" للحصول على اللقاح.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
محمد رمضان يغضب جمهوره.. بفيديو جريء مع فنانة هندية محمد رمضان يغضب جمهوره.. بفيديو جريء مع فنانة هندية
اتهامات وفضائح.. طليقة مصطفى فهمي اتهامات وفضائح.. طليقة مصطفى فهمي "أخد مهري وكل ملابسي"
الأكثر قراءة
الملك سلمان يمنح الجنسية السعودية لعدد من الملك سلمان يمنح الجنسية السعودية لعدد من "المميزين"
بعد حصوله على الجنسية السعودية.. ماذا قال سمعان العاني؟ بعد حصوله على الجنسية السعودية.. ماذا قال سمعان العاني؟
توقعات ببدء أول حالة توقعات ببدء أول حالة "مطرية" في السعودية
بـ1.5 مليون دولار.. بيع أغلى كمامة في موسم الرياض بـ1.5 مليون دولار.. بيع أغلى كمامة في موسم الرياض
الصناعات العسكرية السعودية تشارك في معرض دبي للطيران الصناعات العسكرية السعودية تشارك في معرض دبي للطيران
السعودية: ندعو كافة الأطراف في إثيوبيا لوقف النار السعودية: ندعو كافة الأطراف في إثيوبيا لوقف النار
قبل أن تذهب
باريس تحذر من اقتراب إيران من امتلاك سلاح نووي
باريس تحذر من اقتراب إيران من امتلاك سلاح نووي
اكتشف المزيد