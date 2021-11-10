الصحة السعودية: لا وجود لمتحورات جديدة لكورونا مثيرة للقلق

كشف وكيل وزارة الصحة السعودية، عبدالله عسيري، عن استقرار الوضع العام لفيروس كورونا حول العالم، رغم زيادة نسبة الإصابات في الإقليم الأوروبي.

وقال عسيري في تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر": الوضع العام لكوفيد في العالم مستقر مع انخفاض طفيف عدا الإقليم الأوروبي الذي شهد زيادة بنسبة 7% في الإصابات الجديدة مقارنة بالأسبوع السابق، وليست هناك من متحورات جديدة مثيرة للقلق ويبقى دلتا ‏هو المسيطر".

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وكانت وزارة الصحة السعودية بذلت جهودا واسعة في مكافحة فيروس كورونا، عبر حزمة من الأنظمة والبرتوكولات التنظيمية، وكان أهمها إعطاء اللقاح والتوسع فيه.

فقد دشّنت المرحلة الأولى من تلقي اللقاح في 17 ديسمبر من العام الماضي، فيما انطلقت المرحلة الثانية في 18 فبراير الماضي، والتي شهدت التوسع في تدشين المزيد من مراكز اللقاحات لتشمل جميع مناطق السعودية، وذلك مواصلة لجهود الوزاغرة في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا.

وأهابت بالجميع للتسجيل عبر تطبيق "صحتي" للحصول على اللقاح.