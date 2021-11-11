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السعودية.. مركز المصالحة حقق التوافق بين الأزواج بـ60 ألف طلب

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السعودية.. مركز المصالحة حقق التوافق بين الأزواج بـ60 ألف طلب

الرياض - العربية.نت

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حقق مركز المصالحة نجاحات اجتماعية بالوصول إلى التوافق بين الأزواج في أكثر من 60 ألف طلب متعلق بقضايا الطلاق والحضانة والنفقة والزيارة منذ فبراير 2020 حتى سبتمبر من العام الحالي.

وأوضحت وزارة العدل السعودية أن الدعاوى المرتبطة بالطلاق وما يتصل به من طلبات كالحضانة والزيارة والنفقة، بعضها تم التواصل فيها لاتفاق بين الزوجين بتراجعهما عن الرغبة في الطلاق، فيما تم التوافق في طلبات الحضانة والزيارة والنفقة للدعاوى الأخرى التي لم يتوصل فيها الزوجان لاتفاق يثنيهما عن الطلاق، وفق وكالة الأنباء الرسمية "واس".

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كما بدأ مركز المصالحة باستقبال دعاوى الطلاق قبل إحالتها إلى القضاء، وذلك منذ أن أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء وليد بن محمد الصمعاني قراراً يقضي بإضافة مادة للائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية تسهم في الحفاظ على كيان الأسرة وحمايتها.

كذلك وضع القرار آلية لمعالجة قضايا الحضانة والنفقة والزيارة قبل انفصال الزوجين، وذلك بالصلح أو بالقضاء خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ الجلسة الأولى.

يذكر أن مركز المصالحة يستقبل عبر منصة تراضي taradhi.moj.gov.sa طلبات الصلح بخطوات يسيرة، إلى جانب ما يصل للمركز من طلبات صلح تحيلها المحاكم إلكترونياً.

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