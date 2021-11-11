الملك سلمان يمنح الجنسية السعودية لعدد من "المميزين"

أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم الخميس موافقة على منح الجنسية لعدد من أصحاب الخبرات المميزة.

وصدرت الموافقة الملكية على منح الجنسية السعودية لعدد من المميزين، من أصحاب الكفاءات والخبرات والتخصصات النادرة، بحسب ما أفادت وكالة "واس".

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يأتي ذلك، على ضوء الأمر الملكي السابق بفتح باب تجنيس الكفاءات الشرعية والطبية والعلمية والثقافية والرياضية والتقنية بما يسهم في تعزيز عجلة التنمية، ويعود بالنفع على المملكة في المجالات المختلفة، تماشياً مع رؤية 2030 الهادفة إلى تعزيز البيئة الجاذبة التي يمكن من خلالها استثمار الكفاءات البشرية واستقطاب المميزين والمبدعين.

قبل عامين

فقبل نحو عامين أصدر خادم الحرمين الشريفين أمراً بفتح باب التجنيس لبعض الكفاءات العلمية والثقافية المميزين، والمبدعين ممن تتوافر فيهم المعايير والشروط المطلوبة.

أما الهدف من تلك الخطوة فجذب "العلماء والمفكرين والمبتكرين من جميع أنحاء العالم، بحسب ما أفاد في حينه موقع المشروع السعودي الحكومي على تويتر.

يشار إلى أن تلك المبادرة اقترحت في أكتوبر 2019 بهدف جذب العلماء والمثقفين والمتخصصين المتميزين، بما يتماشى مع رؤية المملكة لعام 2030، وفق ما جاء في بيان الحكومة السعودية آنذاك.