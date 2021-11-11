توقعات ببدء أول حالة "مطرية" في السعودية

تَوقع مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية، عبدالله المسند، أن تبدأ أول حالة مطرية في هذا الموسم السبت المقبل.

وأوضح المسند، عبر حسابه على "تويتر"، أن هذه الحالة قد تؤثر في أمطارها الخفيفة إلى المتوسطة على أجزاء متفرقة من مناطق تبوك والجوف وحائل والمدينة المنورة.

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كذلك، أضاف أن هذه الحالة ربما تمتد حتى مكة المكرمة، وتستمر الحالة لبضعة أيام، وتتسع قليلاً حتى تؤثر على أجزاء من الشمالية والوسطى والغربية.

وأشار إلى أنه من "المتوقع اليوم أن تنشط الرياح السطحية الجنوبية، وقد تثير بعض الغبار على أجزاء من مناطق الرياض القصيم وشمال الشرقية، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة على أجزاء من الحدود الشمالية والجوف وحائل".

كما، تابع أنه من "المتوقع اليوم كذلك استقرار جوي عام في معظم عناصر الطقس وفي معظم المناطق، عدا المرتفعات الجنوبية الغربية؛ فقد تتشكل بعض السحب الممطرة على أجزاء من مرتفعات عسير والباحة.

وأضاف أنه من المتوقع أن تنشط الرياح السطحية الجنوبية، وقد تثير بعض الغبار على أجزاء من مناطق المملكة منها الرياض والقصيم وشمال الشرقية وتكون شمالية غربية على الحدود الشمالية والجوف وحائل.

الدفاع المدني يحذر

من جهته، دعت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر وفقاً لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق المملكة ابتداءً من يوم غد الجمعة حتى يوم الثلاثاء المقبل.

وبيَّن تقرير المركز الوطني للأرصاد أنه في يومَي السبت والأحد ستتأثر منطقة (تبوك، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، والباحة) بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة قد تؤدي إلى جريان السيول.

فيما ستتأثر من يوم السبت حتى الثلاثاء منطقة (حائل، والحدود الشمالية، والجوف) بأمطار متوسطه في مجملها، ولا يستبعد أن يمتد تأثيره من يوم الأحد إلى الثلاثاء بأمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة (القصيم، والشرقية، وشمال منطقة الرياض).

وأهابت المديرية العامة بالجميع توخي الحيطة من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، حفاظاً على سلامتهم.