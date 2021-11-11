بـ1.5 مليون دولار.. بيع أغلى كمامة في موسم الرياض

بـ1.5 مليون دولار بيعت كمامة للحماية من فيروس ⁧‫كورونا‬⁩ مرصعة بالألماس، عرضتها إحدى الشركات العالمية في معرض المجوهرات الفريدة في ⁧‫موسم الرياض ‬⁩2021.

والكمامة المصنوعة من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطاً، والمرصعة بـ3608 ألماسات ذات اللون الأبيض والأسود، وقطع من الذهب، ليست للزينة.

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فهي تؤدي الغرض الصحي منها تماماً، وتساعد على الوقاية من الإصابة بكورونا. وبحسب الشركة المصنعة، الكمامة متوافقة مع الشروط الصحية ومعتمدة من قبل إدارة الغذاء والدواء الأميركية، ويمكن أن يثبت عليها مرشح هواء من طراز إن-99.

ووفق مجلة فوربس، استغرقت صناعة الكمامة 9 أشهر، بمشاركة مصمم واحد و25 صائغاً. كما يملكها رجل أعمال صيني مقيم في الولايات المتحدة هو من طلب إنتاجها، لتصبح بذلك الأغلى على الإطلاق في العالم.

إلى ذلك قال مصمم الكمامة إن "المال قد لا يشتري كل شيء. لكن إذا كان بإمكانه شراء كمامة باهظة الثمن للوقاية من ⁧‫كوفيد-19‬⁩، ويريد هذا الرجل أن يرتديها ويتجول بها ليجذب الاهتمام، فله ذلك ويجب أن يكون سعيداً".