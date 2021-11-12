.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الجمارك السعودية تُحبط تهريب أكثر من 2.3 مليون حبة كبتاغون

  • الخط

الجمارك السعودية تُحبط تهريب أكثر من 2.3 مليون حبة كبتاغون

الرياض - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية في منفذ الحديثة من إحباط محاولة تهريب أكثر من 2.3 مليون حبة كبتاغون، عُثِر عليها مخبأة في إحدى الشاحنات القادمة للمملكة عبر المنفذ.

وأوضحت الهيئة أنه قَدِمت إلى المملكة شاحنة عبر منفذ الحديثة، وفي أثناء إجراء عملية الكشف والمعاينة عليها، عُثر على 2,302,325 حبة كبتاغون مُخبأة داخل تجويف في أرضية الشاحنة تم إعداده وتجهيزه لغرض التهريب، حيث جرى إخفاء الحبوب بطريقة فنية على امتداد أرضيتها، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

كما أكدت مُضيها في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، مشددة على أنها تقف بالمرصاد أمام محاولات المهربين، تحقيقاً لأحد أبرز مرتكزات استراتيجيتها المتمثل في أمن وحماية المجتمع. وأكدت أيضاً أنها تعمل باستمرار على توحيد وتعزيز الجهود مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات للإسهام في فاعلية المنهجية المتبعة بين الجهتين لمكافحة تهريب المخدرات بكافة أشكالها وأنواعها.

كميات كبتاجون التي تم ضبطها
كميات كبتاجون التي تم ضبطها

كذلك دعت الهيئة الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني 1910@zatca.gov.sa أو الرقم الدولي (00966114208417)، حيث تتولى الهيئة من خلال هذه القنوات استقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد بسرية تامة مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
طليقة مصطفى فهمي تفضح أسراراً: نسج حكايات قذرة بحقي طليقة مصطفى فهمي تفضح أسراراً: نسج حكايات قذرة بحقي
تأتي من صديق.. احذر هذه الرسالة على واتساب! تأتي من صديق.. احذر هذه الرسالة على واتساب!
الأكثر قراءة
بعد حصوله على الجنسية السعودية.. ماذا قال سمعان العاني؟ بعد حصوله على الجنسية السعودية.. ماذا قال سمعان العاني؟
بالصور.. قائمة الممنوحين الجنسية السعودية بالصور.. قائمة الممنوحين الجنسية السعودية
فيديو لجنديات سعوديات بعرض عسكري.. ينتشر كالنار بالهشيم فيديو لجنديات سعوديات بعرض عسكري.. ينتشر كالنار بالهشيم
السعودية ترحب بإدراج 3 قادة حوثيين على قوائم الإرهاب الأممية السعودية ترحب بإدراج 3 قادة حوثيين على قوائم الإرهاب الأممية
الجمارك السعودية تُحبط تهريب أكثر من 2.3 مليون حبة كبتاغون الجمارك السعودية تُحبط تهريب أكثر من 2.3 مليون حبة كبتاغون
حين عاش الإنسان بجزيرة العرب قبل 85 ألف عام حين عاش الإنسان بجزيرة العرب قبل 85 ألف عام
قبل أن تذهب
زوج نازين المعتقلة بإيران يخوض معركة الأمعاء الخاوية لإطلاق سراحها
زوج نازين المعتقلة بإيران يخوض معركة الأمعاء الخاوية لإطلاق سراحها
اكتشف المزيد