بالصور.. قائمة الممنوحين الجنسية السعودية

بعد أن أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس الخميس، موافقة على منح الجنسية السعودية لعدد من أصحاب الخبرات المميزة والتخصصات النادرة، كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" عن قائمة الأسماء ومن بينهم، مختار عالم خطاط كسوة الكعبة المشرفة وشيخ خطاطي مكة، والمؤرخ الدكتور أمين سيدو، والباحث الدكتور محمد البقاعي، والمؤرخ الدكتور عبد الكريم السمك، وسمعان العاني أحد أبرز رواد الإخراج المسرحي.

كما ضمت القائمة عدداً من الكفاءات في المجالات الدينية والتاريخية والطبية والتعليمية، والاستثمارية والتقنية الرقمية، والرياضية.

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الدكتور أمين سيدو

قام سيدو بجهود علمية وبحثية كبيرة، ورفد الحراك الثقافي المحلي، بمجموعة من الإنتاجات والأعمال التي تجاوزت الثلاثين إصداراً، ووثقت لسير أعلام الثقافة والفكر والأدب في السعودية.

كما برع في الدراسات الببلوغرافية، وقدم أعمالاً في هذا المجال، وعمل في مكتبة الملك فهد الوطنية، وكان مديراً لتحرير مجلتها، وقدم دراسة ببليومترية وحصر ببليوغرافي عن "السعوديين وعلم المكتبات والمعلومات".

الدكتور محمد البقاعي

الباحث والمحقق والمترجم، صاحب حوالي 40 مؤلفاً في فنون متعددة، أبرزها الدراسات التاريخية والنقدية والترجمة، وعمل أستاذاً للدراسات اللغوية والأدب النقدي في عدد من المؤسسات الأكاديمية، منها جامعة الملك سعود بالرياض.

يعمل حالياً في مركز الملك سلمان لدراسات تاريخ الجزيرة العربية، متكئاً على إرث عريق من التحقيق في إصدارات متعلقة بتاريخ الجزيرة العربية والدولة السعودية، كما حصل في 2018 على جائزة الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمية للترجمة في دورتها التاسعة عن مجال "جهود الأفراد".

الدكتور عبد الكريم السمك

المؤرخ الدكتور عبد الكريم إبراهيم السمك، حاصل على الدكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر، عاش قرابة نصف قرن من حياته في السعودية، وعلى ترابها عكف على نشر تراجم لعدد من رجالات الدولة في فترة التأسيس، خاصةً من العرب الذين عملوا مع الملك عبد العزيز.

واهتم بإنتاج الصحافي والمؤرخ أمين سعيد، ونشر العديد من كتبه التي ركز فيها على الدولة السعودية، وبأرشيف مجلته (الشرق الأدنى) التي تعتبر مادة مصدرية في تاريخ مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها، وذلك بسبب كونها معاصرة لفترة توحيد المملكة. وجمع تلك الحصيلة في كتاب من جزأين، مضيفاً بذلك إلى مكتبة التاريخ السعودي عملاً نفيساً ونادراً في الدولة الحديثة.

سمعان العاني

أحد رواد الإخراج المسرحي في السعودية، ومن أوائل من التحق بالمسرح السعودي كمخرج منذ السبعينيات، بعد تخرجه في قسم المسرح في بغداد وقدومه إلى السعودية.

ومن مسرحية (قطار الحظ) التي قام بإخراجها، بوصفها أول عمل مسرحي سعودي تقريباً، انطلقت مسيرة عطائه وانتمائه للفضاء الفني والثقافي السعودي، وقدم العديد من الأعمال المسرحية، وشارك في العديد من المهرجانات المسرحية الدولية، وتخرج على يديه العديد من الممثلين السعوديين.

مختار عالم

خطاط كسوة الكعبة المشرفة وشيخ خطاطي مكة، يعمل الآن خطاطاً بمصنع كسوة الكعبة المشرفة، شارك بأعماله في المعارض الدولية والملتقيات العالمية، وقدم دروساً ودورات في التدريب على مهارات الخط، وتدرس مذكرة له عن خط الرقعة في معهد الحرم المكي الشريف، كما عمل خطاطا لشهادات الدبلوم والماجستير والدكتوراه بجامعة أم القرى لمدة سنتين منتصف التسعينيات الميلادية.

اقتنيت أعماله، من قبل عدد من القيادات السياسية، وعرضت في أروقة مجموعة من المؤسسات العامة، ونال جوائز وشهادات تقديرية من جهات مختلفة.