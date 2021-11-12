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حين عاش الإنسان بجزيرة العرب قبل 85 ألف عام

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حين عاش الإنسان بجزيرة العرب قبل 85 ألف عام

دبي - العربية.نت

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في الحلقة الثالثة، بحثٌ عن آدم الإنسان الأول الذي ذُكر في القرآن الكريم في خمسٍ وعشرينَ آية، وسط نظريات طُرِحت واصطدَمت بأخرى تدور حول إنسان النْيانْدِرْتال وإنسان بدائي منتصب القامة وعلاقتهما بالإنسان العاقل.

دراساتٌ حديثة وجدت أثرا للانسانِ البدائي في منطقةِ الجزيرة العربية منذُ مئتينِ وأربعينَ ألفَ سنة ثم انتشرَ متتبّعا الأنهارَ والبحيراتِ فيها.

أبحاث تقول إن الإنسانَ العاقل الهومو سابيانسHome Sapiens عاشَ في الجزيرة العربية منذ 85 ألفَ عام.

حديث القرآن الكريم عن خلقِ خليفةٍ في الأرض بالإشارةِ إلى آدم، استدلَّ به عيد اليحيى "في خطى العرب" الطريقَ بالسيرِ في الأرض بحثا عن معطياتٍ وأدلةٍ ترفُض نظرياتٍ عن الخلق شابها كثيرٌ من الضَعف والادّعاء.

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