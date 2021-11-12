فيديو لجنديات سعوديات بعرض عسكري.. ينتشر كالنار بالهشيم

انتشر خلال الساعات الماضية، فيديو لمجندات سعوديات كالنار في الهشيم، بعد أن تناقله السعوديون بشكل كبير على مواقع التواصل.

وأظهرت احدى اللقطات مجندة تقف أمام وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، لتؤدي التحية العسكرية قائلة: "بأمرك سيدي"، قبل أن يبدأ العرض العسكري.

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جاذ هذا العرض خلال تفقد الوزير أمس الخميس، سير عمل المديرية العامة للسجون بمدينة الرياض، حيث دشن عددًا من المراكز المتخصصة في تأهيل وإصلاح السجناء، بما يتواكب مع الخطة الاستراتيجية للمديرية العامة للسجون المتمثلة في خفض مؤشر العودة للسجنز

وشملت المراكز التي تم تدشينها مركز "فَجْر"، ومركز "ثقة"، ومركز "إشراقة"، التي تنفذ برامجها التأهيلية والإصلاحية في مناطق السعودية كافة.

كما تابع وزير الداخلية سير العمل في مركز تدريب القدرات النسائي، الذي يتولى مسؤولية تأهيل الكوادر النسائية للقيام بمهام أمن السجون والشرطة العسكرية والرعاية الاجتماعية والنفسية.

كذلك، شهد جانبا من التدريبات العسكرية، ومهارات الدفاع عن النفس، وبعض المحاضرات في القاعات التعليمية للمتدربات.

يذكر أن الأمير عبدالعزيز بن سعود كان دشن مؤخرًا -عبر تقنية الاتصال المرئي- مقر المديرية العامة للسجون بمدينة الرياض؛ وذلك ضمن الجهود المبذولة لتطوير المقار الأمنية، ومواكبة أفضل التصاميم لتوفير بنية تحتية عالية المستوى تخدم العمل الأمني.