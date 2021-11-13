في "رياض سفاري".. طيور نادرة قد تشاهدها لأول مرة

تحتضن "رياض سفاري" أكثر من 250 نوعًا وفصيلة للطيور التي جُلبت من جميع أنحاء العالم، لتصبح جزءًا من فعاليات موسم الرياض 2021.

وضمت المنطقة أكثر الطيور ندرة حول العالم، في أجواء ترفيهية ورحلة مفتوحة في عالم الحيوانات، ضمن تجربة فريدة تتضمن متنزهًا سياحيًا ضخمًا، وبحيرة صناعية وحديقة مغلقة، إضافة إلى مسرح مفتوح، وعروض متنوعة في أجواء مفعمة بالحيوية والإثارة.

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التنوع البيئي

كما تستمد "رياض سفاري" أهميتها من التنوع البيئي في أرجائها، واحتضانها ثلاثة أنواع من طير "كوكاتو النخيل"، وهو طير حاصل على جائزة أجمل الطيور في العالم سنة 2019م، وهو من الفصائل شبه المنقرضة من الطيور، وتصل القيمة السوقية للطائر إلى نحو 90 ألف ريال، ويعد أحد أكبر الببغاوات في العالم، ويميزه من بين الطيور وجهه الأحمر، ولونه الأسود اللافت، كما يتزين بريش يشبه التاج جعله محط أنظار محبي الطيور في "رياض سفاري".

وينتشر في المنطقة عدد من الطيور الناطقة والمتميزة بألوانها التي تصل أعمار بعضها إلى 27 عامًا، كما تستضيف المنطقة طير "القالا" الذي يعد ضمن أندر الطيور في العالم، ويُعرف بعيشه في النوافذ والأشجار في قارة أستراليا، وهو في المنطقة حرٌ يرفرف في أركان بعيدة عن الأقفاص كما تعوّد في بلاده الأصلية.

كما تضم "رياض سفاري" مجموعة كبيرة من أصناف الحيوانات وفصائلها، في منطقة مكشوفة تعيش في أرجائها الفيلة والنمور والغزلان، ضمن بيئة تمزج بين الأجواء الباردة والأرض الخصبة، ومحاطة بجميع وسائل الأمن والسلامة، التي تضمن للزوار رحلة استكشافية حقيقية منذ لحظة وصولهم حتى المغادرة.