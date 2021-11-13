.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

في "رياض سفاري".. طيور نادرة قد تشاهدها لأول مرة

  • الخط
سفاري الرياض

في "رياض سفاري".. طيور نادرة قد تشاهدها لأول مرة

تحتضن أكثر من 250 نوعًا وفصيلة للطيور التي جُلبت من جميع أنحاء العالم

العربية.نت - عماد الحكمي

نشر في: آخر تحديث:

تحتضن "رياض سفاري" أكثر من 250 نوعًا وفصيلة للطيور التي جُلبت من جميع أنحاء العالم، لتصبح جزءًا من فعاليات موسم الرياض 2021.

ادعى تعرضه للابتزاز.. إحالة مشهور "سناب" للنيابة بالسعودية السعودية ادعى تعرضه للابتزاز.. إحالة مشهور "سناب" للنيابة بالسعودية

وضمت المنطقة أكثر الطيور ندرة حول العالم، في أجواء ترفيهية ورحلة مفتوحة في عالم الحيوانات، ضمن تجربة فريدة تتضمن متنزهًا سياحيًا ضخمًا، وبحيرة صناعية وحديقة مغلقة، إضافة إلى مسرح مفتوح، وعروض متنوعة في أجواء مفعمة بالحيوية والإثارة.

التنوع البيئي

كما تستمد "رياض سفاري" أهميتها من التنوع البيئي في أرجائها، واحتضانها ثلاثة أنواع من طير "كوكاتو النخيل"، وهو طير حاصل على جائزة أجمل الطيور في العالم سنة 2019م، وهو من الفصائل شبه المنقرضة من الطيور، وتصل القيمة السوقية للطائر إلى نحو 90 ألف ريال، ويعد أحد أكبر الببغاوات في العالم، ويميزه من بين الطيور وجهه الأحمر، ولونه الأسود اللافت، كما يتزين بريش يشبه التاج جعله محط أنظار محبي الطيور في "رياض سفاري".

وينتشر في المنطقة عدد من الطيور الناطقة والمتميزة بألوانها التي تصل أعمار بعضها إلى 27 عامًا، كما تستضيف المنطقة طير "القالا" الذي يعد ضمن أندر الطيور في العالم، ويُعرف بعيشه في النوافذ والأشجار في قارة أستراليا، وهو في المنطقة حرٌ يرفرف في أركان بعيدة عن الأقفاص كما تعوّد في بلاده الأصلية.

كما تضم "رياض سفاري" مجموعة كبيرة من أصناف الحيوانات وفصائلها، في منطقة مكشوفة تعيش في أرجائها الفيلة والنمور والغزلان، ضمن بيئة تمزج بين الأجواء الباردة والأرض الخصبة، ومحاطة بجميع وسائل الأمن والسلامة، التي تضمن للزوار رحلة استكشافية حقيقية منذ لحظة وصولهم حتى المغادرة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
خيال جامح أم تنبؤ؟.. بيزوس يرى الفضاء موطناً للبشرية والأرض لقضاء الإجازة! خيال جامح أم تنبؤ؟.. بيزوس يرى الفضاء موطناً للبشرية والأرض لقضاء الإجازة!
مسؤول يكشف: لهذا السبب وصلت العقارب لمنازل أهالي أسوان مسؤول يكشف: لهذا السبب وصلت العقارب لمنازل أهالي أسوان
الأكثر قراءة
هكذا استقبل هكذا استقبل "محمد البقاعي" خبر حصوله على الجنسية السعودية 
السعوديتان هيا ورنا تتأهلان لنصف النهائي  في كأس العرب للريشة   السعوديتان هيا ورنا تتأهلان لنصف النهائي  في كأس العرب للريشة  
شاهد.. طيران التحالف يحصد 80 حوثيا بصرواح والبيضاء والجوف شاهد.. طيران التحالف يحصد 80 حوثيا بصرواح والبيضاء والجوف
فديو مروع.. نجاة 3 فتيات من الموت دهساً في خميس مشيط فديو مروع.. نجاة 3 فتيات من الموت دهساً في خميس مشيط
استمرار مناورات استمرار مناورات "رماية الخليج" بمشاركة السعودية والكويت وأميركا
الصناعات العسكرية السعودية تفتتح جناحها بمعرض دبي للطيران  الصناعات العسكرية السعودية تفتتح جناحها بمعرض دبي للطيران 
قبل أن تذهب
قيس سعيد يرد على محاولات اقتحام أنصار النهضة لمقر البرلمان
قيس سعيد يرد على محاولات اقتحام أنصار النهضة لمقر البرلمان
اكتشف المزيد